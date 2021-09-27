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У президента Франції Макрона кинули схожий на яйце предмет

27 сентября 2021, 14:56

За даними видання, Макрон попросив своїх співробітників окремо поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви. І навіть нібито сам готовий поспілкуватися з ним.

Макрон
Еммануель Макрон / Reuters

На виставці Sirha 2021 в Ліоні у французького президента Еммануеля Макрона кинули предмет, вкрай схожий на яйце. Нападник затриманий. Відео інциденту було опубліковано на сторінці в Twitter порталі Lyon Mag.

Якийсь молодий чоловік кинув схожий на яйце предмет в главу держави, зробив протестуючий жест і вигукнув: "Хай живе революція!". Його затримали співробітники Служби безпеки.

За даними видання, Макрон попросив своїх співробітників окремо поговорити з нападником, щоб зрозуміти його мотиви. І навіть нібито сам готовий поспілкуватися з цим чоловіком.

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Нагадаємо, раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з Міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном заявив, що президент Франції Еммануель Макрон має намір приїхати в Україну.

Остання зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції відбулася 16 квітня. Вони зустрілися в Єлисейському палаці, де обговорили, зокрема, посилення військ Росії на кордонах з Україною, майбутню зустріч радників у Нормандському форматі та перспективи членства України в ЄС і НАТО.

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