У Петербурзі активісти обстріляли статую господаря будинку в одному з торгових центрів. Шляхи там зображений у вигляді римського імператора Октавіана Августа.
У країні-агресорі, Росії, в мегаполісі Санкт-Петербург невідомі підпільники провели обстріл з пейнтбольної зброї статуї другого римського імператора Октавіана Августа, яку місцеві називають статуєю Путіну-російському диктатору. Відеозапис інциденту був опублікований в мережі.
Така статуя була встановлена кілька років тому на фасаді Петербурзького торгового центру Evropa. Як кажуть городяни, статуя - символ одного з дев'яти російських міст.
Підпільники, які обстріляли статую, назвали себе "Комітетом республіканців-соціалістів".
читайте такожСам себе видав: Путін хоче побудувати імперію як Петро I - аналітик CNN
Нагадаємо, кілька тижнів тому, проводячи зустріч з підприємцями-початківцями диктатор РФ Путін порівняв свою персону з першим російським імператором Петром I.
"Петро I двадцять один воював - у Північній війні. Ось, кажуть-воював зі Швецією, чогось у шведів забирав. Нічого не відторгав, а повертав. А потім - зміцнював. Ось і нам зараз теж випало завдання повертати і зміцнювати", ‒ говорив диктатор.
Але на цьому його самовихваляння не зупинилося. Вже 12 червня, в ході вручення Держпремій РФ, диктатор публічно хвалив "ратні перемоги росіян" і знову нагадав про часи Петра I.
"Петра називають великим реформатором. І по праву. Він провів корінні перетворення практично скрізь - перш за все в управлінні країною, в економіці, у створенні міцних армії і флоту", – сказав господар Кремля.
- "Батько російського нацизму": у Зеленського жорстко відповіли Путіну на привітання з 9 травня
- Путін копіює Гітлера: історик розповів про схожість нацизму і рашизму
- Переконав Путіна, що той як Петро I: У МВС розкрили роль у війні куратора" Л / ДНР " Кирієнка