У Петербурзі обстріляли статую Путіна-римського імператора / скріншот з відео

У країні-агресорі, Росії, в мегаполісі Санкт-Петербург невідомі підпільники провели обстріл з пейнтбольної зброї статуї другого римського імператора Октавіана Августа, яку місцеві називають статуєю Путіну-російському диктатору. Відеозапис інциденту був опублікований в мережі.

Така статуя була встановлена кілька років тому на фасаді Петербурзького торгового центру Evropa. Як кажуть городяни, статуя - символ одного з дев'яти російських міст.

Підпільники, які обстріляли статую, назвали себе "Комітетом республіканців-соціалістів".

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Нагадаємо, кілька тижнів тому, проводячи зустріч з підприємцями-початківцями диктатор РФ Путін порівняв свою персону з першим російським імператором Петром I.

"Петро I двадцять один воював - у Північній війні. Ось, кажуть-воював зі Швецією, чогось у шведів забирав. Нічого не відторгав, а повертав. А потім - зміцнював. Ось і нам зараз теж випало завдання повертати і зміцнювати", ‒ говорив диктатор.

Але на цьому його самовихваляння не зупинилося. Вже 12 червня, в ході вручення Держпремій РФ, диктатор публічно хвалив "ратні перемоги росіян" і знову нагадав про часи Петра I.

"Петра називають великим реформатором. І по праву. Він провів корінні перетворення практично скрізь - перш за все в управлінні країною, в економіці, у створенні міцних армії і флоту", – сказав господар Кремля.