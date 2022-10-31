У Молдові впали уламки ракети РФ, через це з країни висилають російського посла/ Telegram

Вранці у понеділок, 31 жовтня, на території Молдови впали уламки збитої українськими військовими російської ракети. Цю ракету загарбники запускали по Україні під час масованої атаки.

Через цей інцидент Молдова оголосила персоною нон ґрата дипломата з РФ і висилає його з країни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Зазначається, що про своє рішення МЗС Молдови уже повідомило російську сторону.

"Ракетні удари по сусідній країні призводять до подальшої ескалації ризиків безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни... Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також створюють все більші загрози енергетичній безпеці країни", – йдеться у повідомленні.

скрін

У Молдові впали уламки ракети РФ/ Telegram

Уламки російської ракети впали у Молдові

Нагадаємо, вранці у понеділок, 31 жовтня, російські загарбники здійснили масовий ракетний обстріл території України. Низку ракет вдалося збити протиповітряній обороні, проте в багатьох областях були "прильоти". Частина Києва була знеструмлена через ракетний удар, у багатьох будинках не було води. У кількох областях також зникли світло і вода.

"Дісталося" від обстрілу і Молдові – на території країни впали уламки російської ракети, яку збили українські військові. Уламки впали на півночі країни в населеному пункті Наславча. Внаслідок цього у деяких будинках було розбито кілька вікон. Сили МВС держави оточили район, щоб уникнути можливих небезпек.

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