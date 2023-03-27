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У Литві агресивний чоловік побив українця та вилаяв Зеленського

27 березня 2023, 19:05
Литовець побив українця через те, що той не захищає свою країну від країни-агресорки Росії.
У Литві агресивний чоловік побив українця та вилаяв Зеленського
У Литві чоловік побив українця / ua.depositphotos.com

Українці, які через війну шукають притулок в інших країнах, не завжди бачать лише співчуття та бажання допомогти. Зокрема, у Литві громадянин не лише вилаяв президента України, а й напав на українця.

Як пише Delfi, інцидент трапився у місцевому барі. Литовець побив українця через те, що той не захищає свою країну від країни-агресорки Росії.

"Ми прийшли в бар, хотіли випити пива, не могли замовити, тому що бармен не говорив російською. Чоловік, який перебував поруч, пояснив бармену, що ми хочемо пива, а потім став нам дорікати за те, що ми не залишилися воювати в Україні. Я йому пояснив, що не можу воювати через слабке здоров'я, але він мене не слухав. Він поводився агресивно, кричав, лаявся, а потім став звинувачувати Україну в тому, що йде війна", - розповів потерпілий українець, який живе у Литві з кінця літа 2022 року.

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За словами потерпілого, литовець сказав, що кожна людина має воювати за свою країну, але при цьому звинувачував президента України Володимира Зеленського.

"Я йому пояснював, що в Україні люди воюють добровільно, жодного примусу немає, але він не слухав", - згадав українець.

Він сказав, що намагався якнайшвидше випити пиво і піти, але тут агресивний чоловік несподівано вдарив його кулаком по обличчю.

Кримінальну справу вже розглянув суд. За напад на громадянина України суддя призначив Артурасу покарання до 8 місяців позбавлення волі з відстрочкою на півтора року. Крім того, засудженому забороняється вживати речовини, що впливають на психіку, також він повинен брати участь у програмі корекції поведінки. Під час сварки були розбиті вітрина й алкогольні напої, збитки звинувачений має відшкодувати.

Нагадаємо, у Німеччині у Франкфурті-на-Майні охоронець готелю Roomers жорстоко побив українського військового. Повідомляється, що український захисник приїхав до Німеччини на лікування та реабілітацію. У нього діагностували перелом щелепи і носа, струс мозку, зламані зуби і множинні гематоми. Воїну призначена операція, після якої буде реабілітація.

Також повідомлялося, що у Берліні агресивно налаштований чоловік напав на українця, який був у шапці з тризубом. Інцидент стався в одному з торгових центрів. До нього підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця. Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, чоловік накинувся на нього.

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