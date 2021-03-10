У Кремлі відповіли на заяву Єрмака про новий мирний план щодо Донбасу

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Росії відреагували на заяву глави Офісу президента України Андрія Єрмака про те, що Україна, Німеччина та Франція підготували мирний план з врегулювання конфлікту на Донбасі та представили його РФ.

Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про існування доопрацьованого плану врегулювання ситуації на Донбасі, передає РИА Новости.

"Я не маю жодної інформації про існування такого плану", - сказав Пєсков.

Раніше агенство з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що на останньому засіданні Контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Київ не говорив про нові плани.

"Головний план врегулювання (на Донбасі, - ред.) - це сам Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. На останньому засіданні Контактної групи 2-3 березня про жодні нові плани українці не говорили", – цитує російське агентство свого співрозмовника.

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Коментуючи заяву Єрмака про те, що новий план чекає на схвалення Москви, джерело підкреслило, що "Київ повинен всі питання виконання Комплексу заходів обговорювати з Донбасом".

Крім того, він повідомив, що пропозицій щодо проведення відеоконференції в "нормандському форматі" для обговорення нового плану з врегулювання на Донбасі нібито не було.

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