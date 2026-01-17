Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

Віталій Кірсанов
17 січня 2026, 19:03
127
Балкер йшов з територіальних вод країни-агресора, де відключав свою систему аудентифікації.
Італія затримала судно за порушення антиросійських санкцій
Італія затримала судно за порушення антиросійських санкцій / колаж: Главред, фото: Фінансова гвардія Італії

Коротко:

  • Йдеться про 200-метровий балкер Hizir Reis
  • Під слідством в Італії опинилися імпортер, судновласник і члени екіпажу

Фінансова поліція Італії (GdiF) затримала судно з 33 тис. тонн металу, поінформувало відомство 17 січня в Facebook.

Видання Corriere della Sera пише, що судно конфісковано за рішенням суду в Бріндізі (місто на півдні Італії), причина – порушення санкцій проти Росії.

відео дня

Балкер йшов з територіальних вод країни-агресора, де, зокрема, відключав свою систему аудентифікації (AIS) для заходу в порт Новоросійськ (у Чорному морі) – імовірно, з метою "уникнути геолокації та ускладнити перевірки компетентних органів", зазначає медіа.

Під слідством в Італії опинилися імпортер, судновласник і кілька членів екіпажу, стверджує Corriere Salentino.

Фінансова поліція Італії з'ясувала, що в Новоросійську затримане зараз судно завантажувалося в період з 13-го по 16 листопада 2025 року, підкреслює ЗМІ.

У документації судна італійські служби виявили "серйозні невідповідності, фальсифікації" і зміни, що стосуються місць стоянки судна і операцій з навантаженням.

Український журналіст, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко написав у Facebook, що мова йде про 200-метровий балкер Hizir Reis, який ходить під прапором Тувалу.

Згідно з даними Marine Traffic, раніше балкер Hızır Reis мав назву Isolda.

Які плани у спецслужб щодо ударів по "тіньовому флоту" РФ - думка експерта

Головред писав, що, за словами військового експерта Івана Ступака, болючим ударом для російської економіки стане розширення географії атак на нафтові танкери. Україна може вийти далеко за межі Чорного моря.

Удари будуть нанесені по порожніх танкерах, щоб не допустити екологічної катастрофи і не спровокувати напруженість в європейському суспільстві, в Туреччині, Греції тощо. Це буде робитися для того, щоб танкери під загрозою великих втрат і збитків відмовлялися заходити в російські порти.

Боротьба з "тіньовим флотом" - останні новини

Раніше, 8 січня, поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

Нагадаємо, 7 січня Главред писав, що в Атлантичному океані завершилася морська операція, яка тривала більше двох тижнів. Берегова охорона США спільно з військовими захопила нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою.

Напередодні, 18 грудня, в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. З'ясувалося, що це безпілотники атакували танкер в порту Ростова. Серед членів екіпажу тоді були загиблі.

Інші новини:

Про джерело: Corriere della Sera

Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 примірників. Засновник і перший редактор газети - Еудженіо Тореллі Віольє.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Италия нафта Чорноморський флот Новоросійськ новини Італії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

18:44Україна
"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

18:05Енергетика
Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

17:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

Останні новини

19:34

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

19:33

Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від КурніковоїВідео

19:31

Удар по місцю запуску Орєшніка: ЗМІ дізналися про потужну атаку дронів

19:10

Окупанти готують терор ще одного міста за допомогою fpv-дронівПогляд

19:03

В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
18:44

У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

18:23

Еліти РФ почали домовлятися з США: Курносова оцінила можливість арешту Путіна

18:05

"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

17:30

Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

Реклама
17:13

Долари курсом на Москву - Тимошенко двічі потрапляла під валютний контроль

17:11

Суспільне відреагувало на скандал навколо фіналістки Нацвідбору та її зв'язків з РФ

16:49

Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

16:40

Путініст Пєвцов змарнів і перетворився на пенсіонера

16:20

РФ била по видобувному газовому обладнанню "Нафтогазу": деталі "прильотів"

16:20

Росія може вдарити по підстанціях АЕС України - в ГУР озвучили мету ворога

16:09

Чи відступлять морози з Полтави та області: синоптики дали прогноз

15:55

Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

15:52

Гороскоп Таро на завтра, 18 січня: Ракам - дякувати, Терезам - крок вперед

15:44

Дістались аж до Криму: українські військові знищили ППО та склад БпЛА росіян

15:28

Заточка або правка: як правильно точити кухонні ножі в домашніх умовах

Реклама
15:13

Чому 18 січня не можна вінчатися і хрестити дітей: яке церковне свято

15:12

Стануть дорогим задоволенням: наскільки в Україні подорожчають сигарети

14:52

Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів

14:47

Що застаріло в інтер'єрі: 10 деталей, які миттєво видають минуле десятиліттяВідео

14:38

Харків під масованим ракетним ударом: у місті лунає серія потужних вибухів

14:14

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

13:38

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

13:12

"Досі без опалення": Зеленський віддав доручення щодо теплопостачання в Києві

13:01

Українці отримують тривожні листи про блекаут: у ЦПД пояснили, що відбувається

12:59

Млинці для схуднення: Аніта Луценко показала найпростіший рецептФото

12:45

Скорочення запасів ударило по цінах: який продукт вже дорожчає на очах

12:37

Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

12:33

Акваріум за фен-шуй: як привернути гроші та багатство в будинокФото

12:27

У 33 роки померла зірка Nickelodeon: сталося вночі

12:10

Не вранці: коли найкраще вмикати опалення, щоб заощадити гроші

11:49

"Путін готується до протистояння з НАТО": ексголова розвідки озвучив прогноз

11:16

В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

11:03

В Україні перепишуть ціни на валюту: банкір сказав, що буде з доларом

10:45

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

10:28

Коли потрібно міняти зубну щітку: п'ять явних ознак

Реклама
10:03

Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

09:45

Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомоФото

09:08

Невідомі дрони дібрались до Сочі та Туапсе: росіяни скаржились на вибухиВідео

09:07

Чому важливо провітрювати квартиру взимку: як відкрити вікна і не замерзнути

09:00

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуВідео

08:56

У Трампа хочуть створити "Раду миру" для України - названо її головну функцію

08:10

"Острів" Придністровʼя: як Путін отримає проблеми через референдум у МолдовіПогляд

07:59

Перемир’я на фронті: Україна та Росія зупинили вогонь на одній локації

06:10

Масований обстріл Києва в найближчі дні і переговори про мирПогляд

06:00

Путініст Кіркоров витівкою зганьбив власну дочку — подробиці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти