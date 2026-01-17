В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

Балкер йшов з територіальних вод країни-агресора, де відключав свою систему аудентифікації.

Італія затримала судно за порушення антиросійських санкцій / колаж: Главред, фото: Фінансова гвардія Італії

Йдеться про 200-метровий балкер Hizir Reis

Під слідством в Італії опинилися імпортер, судновласник і члени екіпажу

Фінансова поліція Італії (GdiF) затримала судно з 33 тис. тонн металу, поінформувало відомство 17 січня в Facebook.

Видання Corriere della Sera пише, що судно конфісковано за рішенням суду в Бріндізі (місто на півдні Італії), причина – порушення санкцій проти Росії.

Балкер йшов з територіальних вод країни-агресора, де, зокрема, відключав свою систему аудентифікації (AIS) для заходу в порт Новоросійськ (у Чорному морі) – імовірно, з метою "уникнути геолокації та ускладнити перевірки компетентних органів", зазначає медіа.

Під слідством в Італії опинилися імпортер, судновласник і кілька членів екіпажу, стверджує Corriere Salentino.

Фінансова поліція Італії з'ясувала, що в Новоросійську затримане зараз судно завантажувалося в період з 13-го по 16 листопада 2025 року, підкреслює ЗМІ.

У документації судна італійські служби виявили "серйозні невідповідності, фальсифікації" і зміни, що стосуються місць стоянки судна і операцій з навантаженням.

Український журналіст, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко написав у Facebook, що мова йде про 200-метровий балкер Hizir Reis, який ходить під прапором Тувалу.

Згідно з даними Marine Traffic, раніше балкер Hızır Reis мав назву Isolda.

