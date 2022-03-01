"Росія, облиш, йди додому, припини агресію": очільник Євроради звернувся до РФ із закликом

Українська та світова демократія під загрозою через брутальну агресію, з якою окупанти діють під час війни з Україною.
Глава Євроради Мішель Шарль на засіданні Європарламенту заявив, що збереження свободи демократії зараз - не тільки питання України. Це міжнародна справа.
За його словами брехня Путіна зараз намагається виправдати брутальну агресію, з якою російські війська ведуть бойові дії на території України.
Також він емоційно звернувся безпосередньо до керівників РФ із закликом закінчити вторгнення і повертатися додому. Він говорив від усіх членів Європарламенту.
"Росія, облиш, йди додому, припини агресію - це один меседж від усіх. Ми тиснемо максимально на Росію, на лідерів, ми зміцнюємо підтримку українського народу, він дуже мужній", - заявив Шарль.
Також він зазначив, що посилення масштабних і серйозних санкцій буде проводитися в найкоротші терміни, та буде направлено безпосередньо на Путіна і Лаврова.
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