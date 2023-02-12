Помер видатний український льотчик Олег Коршунов

Олег Коршунов зробив неймовірний внесок у розвиток авіаційної галузі України і віддав свою душу для підприємства імені "Антонова".

Олег Коршунов / Главред

Помер відомий український льотчик, колишній співробітник КБ "Антонов", автор багатьох статей на сайті Главред Олег Коршунов.

Як розповів Главреду син заслуженого штурмана-випробувача СРСР Борис Коршунов, знаменитий льотчик помер після тривалої хвороби.

"З величезною скорботою і сумом на серці змушений повідомити про те, що після тривалої хвороби помер мій батько, Коршунов Олег Петрович", - повідомив син іменитого льотчика.

Олег Коршунов зробив неймовірний внесок у розвиток авіаційної галузі України.

"Віддав всю душу в рідне підприємство - об'єднання імені Антонова. Людина, завдяки якій крила української авіації знають у всіх країнах і на всіх континентах", - зазначає син Борис.

Олег Коршунов писав для Главреда багато статей про авіацію, авіакатастрофи і легендарний літак "Мрія", який російські окупанти на початку війни знищили на аеродромі в Гостомелі.

Вся редакція Главреда висловлює найглибші співчуття рідним і близьким видатного українського льотчика.

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