Помер видатний український льотчик Олег Коршунов

Помер відомий український льотчик, колишній співробітник КБ "Антонов", автор багатьох статей на сайті Главред Олег Коршунов.
Як розповів Главреду син заслуженого штурмана-випробувача СРСР Борис Коршунов, знаменитий льотчик помер після тривалої хвороби.
"З величезною скорботою і сумом на серці змушений повідомити про те, що після тривалої хвороби помер мій батько, Коршунов Олег Петрович", - повідомив син іменитого льотчика.
Олег Коршунов зробив неймовірний внесок у розвиток авіаційної галузі України.
"Віддав всю душу в рідне підприємство - об'єднання імені Антонова. Людина, завдяки якій крила української авіації знають у всіх країнах і на всіх континентах", - зазначає син Борис.
Олег Коршунов писав для Главреда багато статей про авіацію, авіакатастрофи і легендарний літак "Мрія", який російські окупанти на початку війни знищили на аеродромі в Гостомелі.
Вся редакція Главреда висловлює найглибші співчуття рідним і близьким видатного українського льотчика.
Читайте також:
- Загинув над Чорним морем: знайшли тіло льотчика з Бучі, який очолював "привидів Києва"
- Прикривав штурм зміїного: з'явилися деталі загибелі легендарного льотчика-заступника командувача ВМС
- До останнього відводив підбитий літак від будинків: на Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик