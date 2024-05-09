Україна отримає додаткові установки HIMARS: в Німеччині назвали точну кількість

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуваючи з офіційним у Вашингтоні повідомив про намір придбати у США 3 додаткові системи HIMARS для подальшої передачі їх Україні. Про це повідомляє видання t-online.
"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – оголосив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.
Пісторіус підкреслив важливість співпраці між Європою та Сполученими Штатами, як союзниками в НАТО, для подальшої підтримки України. Він наголосив на загрозі, яку представляє путінська війна для безпеки Європи, і зауважив, що перемога Путіна могла б заохотити інші автократії. Пісторіус підкреслив, що такого не можна допустити.
Військова допомога для України - що відомо про пакет допомоги від США
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий пакет військової допомоги від Італії для України може включати систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що новий пакет допомоги надійде "незабаром", проте його деталі залишаються засекреченими/
Україна може незабаром отримати нові пакети військової допомоги від США. Штати хочуть вийти на колишній рівень поставок озброєнь. Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot. За його словами, упродовж останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може направити системи Patriot в Україну.
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