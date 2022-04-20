Вікенд у Дубаї накрився: Путін заборонив старшій дочці залишати РФ

Марія Воронцова / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін заборонив своїй старшій дочці Марії Воронцовій відзначити день народження за кордоном з новим бойфрендом, їй довелося залишитися вдома під охороною.

Дочка кривавого диктатора планувала відзначати 37-річчя в одній з "дружніх країн", ймовірно в Дубаї, пише Daily Mail.

Відзначається, що вона планувала виліт зі своїм новим 33-річним бойфрендом Євгеном Нагорним. Але залишати Росію їй було заборонено.

"Путін відповів категоричною відмовою, посиливши охорону Марії. За нашими даними, старша дочка президента не планувала повертатися в Росію", - йдеться в повідомленні російського Telegram-канал General SVR з посиланням на джерело в Кремлі.

Як відомо, раніше Воронцова була одружена з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаасеном і проживала за кордоном. Але вона розлучилася з чоловіком і зараз проживає в Москві. У Марії є син, якому нещодавно виповнилося вісім років. Фаасен займав високі посади в російських держкорпораціях і компаніях, що належать членам "ближнього кола" Володимира Путіна. Зараз він заперечує свої стосунки з дочкою російського президента.

Раніше позашлюбна дочка Путіна Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

У той же час вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марії і Катерині.

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