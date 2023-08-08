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У росіян проблеми із вивозом зерна після ударів України

Юлія Куришко
8 серпня 2023, 20:47 оновлено 8 серпня, 20:59
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Росія зіштовхнулась із труднощами експорт зерна після того, як Україна завдала декілька ударів.
У росіян проблеми із вивозом зерна після ударів України
Росія не може вивезти зерно/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео Telegram

Відсутність у Росії кораблів і зниження прагнення західних зернотрейдерів до бізнесу з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці.

Як передає Reuters, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими поставками в Африку після того, як вони припинили "зернову угоду".

"Угода забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, але зараз запроваджено де-факто блокаду сусіда та атакуються сховища в ході ескалації", - зазначають у виданні.

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У відповідь Україна атакувала з морських безпілотників російський нафтовий танкер і військовий корабель на військово-морській базі в Новоросійську. Удар стався поруч із великим зерновим і нафтовим портом. Це додало нових небезпек для транспорту в Чорному морі, наголошують у ЗМІ.

"Фінансові ризики та ризики безпеки, пов’язані з торгівлею з Росією, посилені крахом Чорноморського коридору, підвищують вартість фрахту для Москви та штовхають її на більш старі та менші судна, якими керують менш відомі судноплавні оператори", - повідомляє Reuters на основі розмов із 10 морськими моряками.

Як повідомили джерела для Reuters, ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю.

"Зернова угода"

Нагадаємо, що Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Після масованого ракетного удару по портах в Одесі, де було знищено 60 тонн зерна, диктатор РФ Володимир Путін озвучив свої умови для відновлення зернової угоди.

РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Кулеба розповів, що Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна. Він зазначає, що повернення до угоди ймовірно не має жодних переваг. Тим часом світові ціни на пшеницю зросли на 9% після російських погроз і виходу з угоди.

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