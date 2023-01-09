У Путіна оцінили ймовірність укладення мирного договору між Україною і РФ

Дмитро Пєсков відповів на питання щодо ймовірних контактів Кремля з європейськими політиками з метою підписання мирних угод.

Дмитро Пєсков висловився з приводу ймовірності укладення мирного договору з Україною / Фото УНІАН

Ймовірність укладення мирного договору між Україною та РФ прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, заступник голови путінської адміністрації Дмитро Козак не контактує з європейськими політиками, щоб схилити їх до підписання якихось мирних угод щодо війни з Україною, повідомляють пропагандисти РБК.

"Ні, ніхто про це не говорить, це чергова качка. Якщо я правильно розумію, там були якісь повідомлення, але вони були про якусь іншу людину з прізвищем Козак. У них там чи то в Раді, чи то ще десь є людина з таким прізвищем", - додав Пєсков.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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