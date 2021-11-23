Туреччина масово протестує проти уряду

Поліція перекрила одну площу / скріншот

У турецьких Стамбулі та Анкарі почалися масові акції протестів. Місцеві жителі вимагають відставки уряду.

Численні пікети, які з'явилися на вулицях країни, тут же потрапили в Мережу.

Люди обурюються через знецінення турецької ліри по відношенню до американського долара (13,4 лір за $ 1 до вечора 23 листопада).

Зокрема, в анкарському районі Чанкая протестувальники виступають з гаслом: "Партію справедливості і розвитку у відставку!".

У Стамбулі представники робочої партії країни зробили заяву для преси перед Центральним банком після маршу з Каракея.

Реклама

Відомо, що в акціях протесту беруть участь і члени Комуністичної партії Туреччини.

У зв'язку з протестами, поліція перекрила Стамбульську площу Таксим.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва, в районі офісу президента, в ході акції з нагоди пам'ятних заходів у зв'язку З Днем Гідності та свободи, сталися сутички учасників заходу з правоохоронцями.

Акція розпочалася на Майдані Незалежності, де зібралося понад 2 тисячі людей. Були переважно люди без плакатів і прапорів.