Країни ЄС можуть купувати вакцини від COVID-19, але за однієї умови

Євросоюз не забороняє країнам купувати вакцини від коронавірусу з Росії або Китаю.
Євросоюз прийняв рішення про перелік вакцин від коронавірусу, які закуповуються. Країнам ЄС заборонено вести паралельні перегмовини з постачальниками препаратів, з якими вже домовився Брюссель. Юридично держави можуть закуповувати вакцини інших виробників. Однак відповідальність за їх схвалення і застосування на національному рівні вони нестимуть самостійно, сказати представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу.
"Єврокомісія визначила портфель загальних закупівель вакцини, який накладає на країни, що беруть участь у цій стратегії, зобов'язання не вести паралельних перемовин з компаніями, що постачають вакцини в рамках цього портфеля. Країни-члени ЄС з юридичної точки зору мають право закуповувати вакцини від постачальників, які не входять до європейського пакету попередніх замовлень вакцин", - сказав Мамер у відповідь на питання про те, чи можуть країни Євросоюзу купувати вакцину з Росії.
За його словами, держави самостійно нестимуть відповідальність за застосування вакцин, які не затверджені на наднаціональному рівні у ЄС.
"(Європейські країни, - ред.) самостійно нестимуть відповідальність за усі наслідки застосування цих вакцин", - підкреслив Мамер.читайте такожСпутник V почали постачати до Євросоюзу: Меркель заявила про допомогу Путіну
Вакцина від коронавірусу у Євросоюзі
- Європейська комісія в серпні минулого року підписала шість угод, що передбачають домовленості про постачання 2,6 млрд доз вакцин від коронавірусу. Наразі на території ЄС офіційно зареєстровані і дозволені до застосування вакцини тільки трьох виробників – Pfizer, Moderna і AstraZeneca.
- 3 березня у Словаччині стався скандал через закупівлю урядом російської вакцини від коронавірусу, яка офіційно не затверджена у ЄС. Політична сила за народ, а також Партія свободи і солідарності, висловили готовність вийти з коаліції, що може призвести до дострокових парламентських виборів.
- У Євросоюзі 4 березня стартувала експертиза російської вакцини від коронавірусу Супутник V. Регулятор має намір перевірити якість, ефективність і безпеку препарату. Терміни завершення перевірки вакцини від COVID-19 з Росії не повідомляються. Наразі тільки дві країни в ЄС –Угорщина і Словаччина – дозволили застосування Спутник V на території своїх держав.