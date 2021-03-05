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Країни ЄС можуть купувати вакцини від COVID-19, але за однієї умови

5 березня 2021, 16:29

Євросоюз не забороняє країнам купувати вакцини від коронавірусу з Росії або Китаю.

Супутник V
У ЄС заявили, що країни будуть самостійно нести відповідальність за закупівлю вакцин, не затверджених Брюсселем / Reuters

Євросоюз прийняв рішення про перелік вакцин від коронавірусу, які закуповуються. Країнам ЄС заборонено вести паралельні перегмовини з постачальниками препаратів, з якими вже домовився Брюссель. Юридично держави можуть закуповувати вакцини інших виробників. Однак відповідальність за їх схвалення і застосування на національному рівні вони нестимуть самостійно, сказати представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу.

"Єврокомісія визначила портфель загальних закупівель вакцини, який накладає на країни, що беруть участь у цій стратегії, зобов'язання не вести паралельних перемовин з компаніями, що постачають вакцини в рамках цього портфеля. Країни-члени ЄС з юридичної точки зору мають право закуповувати вакцини від постачальників, які не входять до європейського пакету попередніх замовлень вакцин", - сказав Мамер у відповідь на питання про те, чи можуть країни Євросоюзу купувати вакцину з Росії.

За його словами, держави самостійно нестимуть відповідальність за застосування вакцин, які не затверджені на наднаціональному рівні у ЄС.

"(Європейські країни, - ред.) самостійно нестимуть відповідальність за усі наслідки застосування цих вакцин", - підкреслив Мамер.читайте такожСпутник V почали постачати до Євросоюзу: Меркель заявила про допомогу Путіну

Вакцина від коронавірусу у Євросоюзі

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Євросоюз Еврокомиссия вакцина від коронавірусу
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