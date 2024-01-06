До війни з РФ залишилося 5-8 років: експолковник Бундесверу закликав НАТО готуватись

Росія використовує міграцію як зброю та намагається таким чином розколоти суспільство.

https://glavred.net/world/do-voyny-s-rf-ostalos-5-8-let-eks-polkovnik-bundesvera-prizval-nato-gotovitsya-10531202.html Посилання скопійоване

Росія використовуватиме провокації, щоб розколоти суспільство / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот YouTube

Країнам-членам НАТО потрібно підготуватися до війни з Росією за наступні п'ять-вісім років. Російська Федерація вже почала активізацію військової економіки та ініціює словесні атаки на цілісність деяких країн, таких як Латвія. Про це повідомив представник опозиційної партії ХДС у парламенті Німеччини, експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер, передало LRT.

"У нас є лише п’ять-вісім років на підготовку, дехто каже, що щонайменше три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії", – розповів німецький депутат.

Кізеветтер також підкреслив, що Росія використовує міграцію як зброю. Він застеріг, що Кремль може продовжити провокації та намагатиметься збільшити міграцію для розколу суспільства.

відео дня

"Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію", – переконаний Кізеветтер.

Загроза нового нападу Росії

Як повідомляв Главред, для Путіна Європа є потенційною мішенню. За словами дипломата Романа Безсмертного, напад Росії на Європу може відбутися взимку 2024-2025 років, під час президентських виборів у США.

Також міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш підкреслив, що Росія шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від розвитку подій в Україні. Він закликав НАТО розробити стратегію стримування Москви, оскільки російська загроза залишиться актуальною після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський переконаний, якщо Україна не зможе вистояти проти Росії, то Путін вторгнеться в країни НАТО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.