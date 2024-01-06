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До війни з РФ залишилося 5-8 років: експолковник Бундесверу закликав НАТО готуватись

Руслана Заклінська
6 січня 2024, 23:51
Росія використовує міграцію як зброю та намагається таким чином розколоти суспільство.
До війни з РФ залишилося 5-8 років: експолковник Бундесверу закликав НАТО готуватись
Росія використовуватиме провокації, щоб розколоти суспільство / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот YouTube

Країнам-членам НАТО потрібно підготуватися до війни з Росією за наступні п'ять-вісім років. Російська Федерація вже почала активізацію військової економіки та ініціює словесні атаки на цілісність деяких країн, таких як Латвія. Про це повідомив представник опозиційної партії ХДС у парламенті Німеччини, експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер, передало LRT.

"У нас є лише п’ять-вісім років на підготовку, дехто каже, що щонайменше три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії", – розповів німецький депутат.

Кізеветтер також підкреслив, що Росія використовує міграцію як зброю. Він застеріг, що Кремль може продовжити провокації та намагатиметься збільшити міграцію для розколу суспільства.

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"Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію", – переконаний Кізеветтер.

Загроза нового нападу Росії

Як повідомляв Главред, для Путіна Європа є потенційною мішенню. За словами дипломата Романа Безсмертного, напад Росії на Європу може відбутися взимку 2024-2025 років, під час президентських виборів у США.

Також міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш підкреслив, що Росія шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від розвитку подій в Україні. Він закликав НАТО розробити стратегію стримування Москви, оскільки російська загроза залишиться актуальною після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський переконаний, якщо Україна не зможе вистояти проти Росії, то Путін вторгнеться в країни НАТО.

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НАТО вторгнення Росії російське вторгнення Німеччина
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