Став задихатися і втратив свідомість: у Польщі українець помер після затримання копами

У Польщі українець помер після затримання копами / Policja Lubelska

У Польщі після затримання поліцією помер 38-річний громадянин України. Влада проводить перевірку і пропонує дочекатися результатів розтину.

Трагедія сталася в місті Скерневіце. За даними видання Wiadomosci, українець помер після затримання поліцією.

Що відомо про затримання і смерть українця в Польщі

За попередніми даними, напередодні затримання українець бродив вулицею з палицею і поводився агресивно. У правоохоронних органах запевняють, що не застосовували фізичну силу при арешті.

Як розповіли в поліції, затриманий напав на жінку, що стояла на автобусній зупинці. Також він погрожував іншим людям. Прес-секретар губернського управління поліції Іоанна Коцка розповіла, що до приїзду поліції громадянина України скрутили перехожі і передали поліції.

Підкреслюється, що по дорозі чоловік став важко дихати і втратив свідомість. Прибулі на місце медики намагалися його реанімувати, але в підсумку констатували смерть.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця - перевищення повноважень співробітниками поліції.

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