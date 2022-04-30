США перекидають в Україну "бронеавтобуси", що плавають: ЗСУ озброюють БТР M113

M113 відправляють в Україну / скріншот

Міністерство оборони США приступило до навантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправки їх в Україну.

В Twitter Пентагону з'явилося відео з навантаженням бронемашин на причепи вантажівок.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.

У Пентагоні відзначили, що навантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.

Зазначимо, що раніше Національна гвардія Західної Вірджинії повідомила, що забезпечить Україну бронетранспортерами M113 для захисту ЗСУ від російських окупантів.

Військова техніка буде направлена в Україну за запитом Міністерства оборони України. Кількість наданих бронетранспортерів не розголошується.

читайте такожСмертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ- "вбивцями"

M113 (Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортер США вироблявся до 2007 р. Загальний випуск M113, включаючи машини на його базі, склав близько 85 000 одиниць. Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, в значних кількостях поставлявся також в інші країни і використовувався в безлічі збройних конфліктів. Перебуває на озброєнні ряду країн, включаючи США.

M113 використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї. Ці "бойові автобуси" стали першими в світі військовими машинами, корпус яких був виконаний повністю з алюмінію. Використання алюмінієвої броні дозволило знизити вагу бойової машини, зберігши прийнятний для екіпажу і десанту рівень захисту від вогню зі стрілецької зброї.

Характеристики:

Екіпаж, чол. - 2

Десант, чол. - 11

Кулемети 1 × 12,7-мм M2HB

Тип двигуна V-подібний 8-циліндровий карбюраторний рідинного охолодження

Потужність двигуна, к. с. 215

Швидкість по шосе, км / год 64

Швидкість по пересіченій місцевості, км / год 5,8 (на плаву)

Запас ходу по шосе, км 320

читайте такожОрків "перемеле на фарш": в Україну відправляють потужні німецькі САУ PzH 2000

Читайте ще: