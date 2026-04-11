Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемонії

Руслана Заклінська
11 квітня 2026, 17:21
Церемонія сходження Благодатного вогню цього року пройшла із суворими обмеженнями.
Благодатний вогонь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Що символізує Благодатний вогонь
  • Як саме відбувається процес сходження Благодатного вогню
  • Чи зійшов Благодатний вогонь

У Велику суботу, 11 квітня, в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Він символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового та надію для всього людства.

Главред дізнався, як цьогоріч пройшла церемонія сходження Благодатного вогню.

Традиційно обряд відбувається напередодні Великодня у Кувуклії — каплиці Гробу Господнього. Перед початком церемонії у храмі гасять усі свічки та лампадки, після чого вхід до каплиці зачиняють і опечатують.

Далі Єрусалимський патріарх із 33 свічками тричі обходить Кувуклію з молитвою, після чого входить усередину та молиться біля місця, яке вважається Гробом Господнім. Через кілька хвилин, за традицією, відбувається сходження Благодатного вогню.

Як проходила церемонія цьогоріч

Цього року урочистості в Єрусалимі суттєво відрізнялися від масових святкувань минулих років. Через активні бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та церковна влада запровадили суворі обмеження.

Безпосередньо всередині храму дозволили перебувати лише близько 50 особам. Усі присутні були виключно представниками духовенства та офіційних делегацій.

Також блокпостами був обмежений доступ до Християнського кварталу. Потрапити туди могли лише власники спеціальних перепусток, а масове скупчення вірян на вузьких вуличках було повністю заборонене задля уникнення трагедій під час можливих обстрілів.

Мільйони християн по всьому світу, зокрема й українці, спостерігали за таїнством через прямі трансляції на YouTube та телебаченні. Розпочалася церемонія з традиційного відкриття дверей храму, ключі від яких зберігає мусульманська родина для забезпечення нейтралітету між конфесіями.

Перед початком церемонії представники всіх християнських церков оглянули та опечатали Кувуклію — місце, де, за переказами, сходить вогонь. Згідно з правилами, у ній не повинно бути стороннього вогню чи будь-яких засобів для його запалювання.

Під час церемонії в Єрусалимі патріарх увійшов до Кувуклію з факелами та 33 свічками, що символізують вік Ісуса. Після молитви близько 14:00 Благодатний вогонь зійшов.

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь - відео:

Що означає сходження Благодатного вогню

Сходження Благодатного вогню вважається ключовим моментом року для східного християнства. Воно уособлює перемогу життя над смертю та духовне оновлення. Серед вірян існує глибоке переконання, поки вогонь сходить на землю — людство має шанс на порятунок, а "кінець світу" відкладається.

Православний календар на квітень
Православний календар на квітень / Інфографіка: Главред

Чи з'явиться Благодатний вогонь в Україні

Одразу після завершення обряду вогонь розпочав свою подорож планетою. Спеціальними авіарейсами його доправляють до різних держав.

Традиційно, попри всі логістичні складнощі воєнного часу, святиню везуть і в Україну. Вже сьогодні ввечері або безпосередньо у Великодню ніч вогонь із Єрусалима з’явиться у храмах по всій країні.

Про джерело: поліція Ізраїлю

Israel Police — це національна поліція Ізраїлю, головний правоохоронний орган держави, який відповідає за підтримання громадського порядку, боротьбу зі злочинністю та забезпечення безпеки всередині країни.

Вона підпорядковується Міністерству національної безпеки Ізраїлю та діє на всій території держави Israel. До її основних завдань належать розслідування кримінальних правопорушень, патрулювання міст, контроль за масовими заходами, а також протидія тероризму разом із іншими силовими структурами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти