Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемонії

Церемонія сходження Благодатного вогню цього року пройшла із суворими обмеженнями.

https://glavred.net/world/soshel-li-blagodatnyy-ogon-v-ierusalime-video-i-vse-podrobnosti-ceremonii-10756028.html Посилання скопійоване

Благодатний вогонь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Ви дізнаєтеся:

Що символізує Благодатний вогонь

Як саме відбувається процес сходження Благодатного вогню

Чи зійшов Благодатний вогонь

У Велику суботу, 11 квітня, в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Він символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового та надію для всього людства.

відео дня

Традиційно обряд відбувається напередодні Великодня у Кувуклії — каплиці Гробу Господнього. Перед початком церемонії у храмі гасять усі свічки та лампадки, після чого вхід до каплиці зачиняють і опечатують.

Далі Єрусалимський патріарх із 33 свічками тричі обходить Кувуклію з молитвою, після чого входить усередину та молиться біля місця, яке вважається Гробом Господнім. Через кілька хвилин, за традицією, відбувається сходження Благодатного вогню.

Як проходила церемонія цьогоріч

Цього року урочистості в Єрусалимі суттєво відрізнялися від масових святкувань минулих років. Через активні бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та церковна влада запровадили суворі обмеження.

Безпосередньо всередині храму дозволили перебувати лише близько 50 особам. Усі присутні були виключно представниками духовенства та офіційних делегацій.

Також блокпостами був обмежений доступ до Християнського кварталу. Потрапити туди могли лише власники спеціальних перепусток, а масове скупчення вірян на вузьких вуличках було повністю заборонене задля уникнення трагедій під час можливих обстрілів.

Мільйони християн по всьому світу, зокрема й українці, спостерігали за таїнством через прямі трансляції на YouTube та телебаченні. Розпочалася церемонія з традиційного відкриття дверей храму, ключі від яких зберігає мусульманська родина для забезпечення нейтралітету між конфесіями.

Перед початком церемонії представники всіх християнських церков оглянули та опечатали Кувуклію — місце, де, за переказами, сходить вогонь. Згідно з правилами, у ній не повинно бути стороннього вогню чи будь-яких засобів для його запалювання.

Під час церемонії в Єрусалимі патріарх увійшов до Кувуклію з факелами та 33 свічками, що символізують вік Ісуса. Після молитви близько 14:00 Благодатний вогонь зійшов.

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь - відео:

Що означає сходження Благодатного вогню

Сходження Благодатного вогню вважається ключовим моментом року для східного християнства. Воно уособлює перемогу життя над смертю та духовне оновлення. Серед вірян існує глибоке переконання, поки вогонь сходить на землю — людство має шанс на порятунок, а "кінець світу" відкладається.

Православний календар на квітень / Інфографіка: Главред

Чи з'явиться Благодатний вогонь в Україні

Одразу після завершення обряду вогонь розпочав свою подорож планетою. Спеціальними авіарейсами його доправляють до різних держав.

Традиційно, попри всі логістичні складнощі воєнного часу, святиню везуть і в Україну. Вже сьогодні ввечері або безпосередньо у Великодню ніч вогонь із Єрусалима з’явиться у храмах по всій країні.

Про джерело: поліція Ізраїлю Israel Police — це національна поліція Ізраїлю, головний правоохоронний орган держави, який відповідає за підтримання громадського порядку, боротьбу зі злочинністю та забезпечення безпеки всередині країни. Вона підпорядковується Міністерству національної безпеки Ізраїлю та діє на всій території держави Israel. До її основних завдань належать розслідування кримінальних правопорушень, патрулювання міст, контроль за масовими заходами, а також протидія тероризму разом із іншими силовими структурами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред