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Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2026, 21:21
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Заяву Рубіо про "глухий кут" у переговорах щодо України неправильно витлумачили, стверджує конгресмен.
Що конгресмен Ден Креншо сказав про заяву Рубіо
Що конгресмен Ден Креншо сказав про заяву Рубіо / Колаж: Главред, фото: ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Що конгресмен Ден Креншо сказав про заяву Рубіо
  • Як США можуть посилити тиск на Росію
  • Чому Креншо вважає правими і Зеленського, і Рубіо

Заява державного секретаря США Марко Рубіо про глухий кут у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні була неправильно інтерпретована. При цьому позиція самого Рубіо та президента України Володимира Зеленського не суперечить одна одній. Про це заявив конгресмен-республіканець Ден Креншо на брифінгу з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Що Креншо сказав про заяву Рубіо

На думку американського конгресмена, слова глави Держдепартаменту не повинні викликати образу або сприйматися як ознака відмови від підтримки України.

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"Гадаю, тут сталося певне неправильне тлумачення його слів. Гадаю, і Зеленський, і Рубіо мають рацію. Я вважаю, що держсекретар Рубіо просто констатує очевидне", - заявив Креншо.

Він пояснив, що з військової точки зору нинішню ситуацію у війні Росії проти України дійсно можна охарактеризувати як глухий кут.

Водночас конгресмен погодився з позицією Зеленського, який вважає за необхідне посилити тиск на Москву, щоб змінити хід війни.

"Водночас Зеленський також має рацію, коли каже, що для зміни динаміки такого глухого кута потрібно посилювати важелі впливу. І ми повністю з цим згодні", - підкреслив Креншо.

Як США можуть посилити тиск на Росію

Конгресмен також висловився на підтримку заходів, які, на його думку, здатні вплинути на позицію російського керівництва. Зокрема, він підтримує спроби переконати Ілона Маска відновити роботу Starlink у необхідному для України режимі, а також виступає за введення жорстких санкцій проти Росії.

"Ми всі тут проголосували за законопроект про санкції, тому, очевидно, хочемо, щоб його реалізували, чи не так? Все це посилює наші важелі впливу", - зазначив республіканець.

Окремо Креншо звернувся до Маска, підкресливши, що побоювання щодо ескалації не повинні ставати перешкодою для рішучих дій.

"І якби Ілон був тут, я б сказав йому ось що: іноді треба йти на ескалацію (адже він її побоюється), щоб згодом знизити напруженість. Саме так і треба діяти, особливо коли маєш справу з агресивним забіякою", - пояснив конгресмен.

Чому Креншо вважає правими і Зеленського, і Рубіо

Підбиваючи підсумки, американський політик наголосив, що висловлювання глави Держдепартаменту не слід сприймати як заклик до капітуляції України чи визнання її поразки.

"І мені здається, що слова Рубіо дещо неправильно інтерпретували. Він не закликає здаватися. Він не стверджує, що Україна зазнає поразки. Він просто оцінює ситуацію на полі бою", - заявив Креншо.

За його словами, американські законодавці та адміністрація повинні зосередитися на пошуку способів змінити ситуацію та посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

"Намагаємося змінити динаміку цієї ситуації, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести змістовний діалог. Очевидно, що досі він цього не зробив", - підсумував конгресмен.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Переговори про війну: Клочок назвав конкретний сигнал реального прогресу

Готовність США та Європи послабити санкції проти Росії може стати конкретною ознакою переходу переговорів про війну в Україні у змістовну фазу. Йдеться, зокрема, про можливе пом’якшення обмежень у сфері енергетики та повернення російської нафти й газу на європейський ринок. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду".

На думку експерта, поки що західні столиці не зробили заяв, які б свідчили про готовність до такого кроку. Водночас саме питання санкцій, за його оцінкою, Москва намагатиметься просувати під час контактів із Вашингтоном.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив Клочок.

Окремим показником прогресу переговорів експерт вважає узгодженість позицій США та Європи. За його словами, Москва вже працює над тим, щоб обговорення санкцій відбувалося одночасно у Вашингтоні та Брюсселі.

"Вони вже обговорюють це з американцями. Причому це має відбуватися синхронно - у Вашингтоні та Брюсселі. Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається", - додав Клочок.

Наразі, за його оцінкою, основний процес полягає у залученні європейських країн до переговорного формату. Клочок вважає, що після контактів із Києвом представники США мають враховувати позиції Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати. А головний інтерес Європи - щоб війна не дійшла до них", - підкреслив експерт.

Заява Рубіо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зайшла "у стратегічний глухий кут", а її завершення дипломатичним шляхом "неможливе".

Президент Володимир Зеленський не погодився з держсекретарем США Марко Рубіо, який назвав війну в Україні стратегічним глухим кутом без перспектив переговорного врегулювання. Натомість глава держави закликав посилити економічний тиск на Росію та надати Україні доступ до Starlink над російською територією.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія згодна з держсекретарем США Марко Рубіо, за словами якого війна в Україні зайшла в "глухий кут".

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Про особу: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит "Руху чаювання".

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату у 2010 році й зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни між Росією та Україною і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання щодо Росії в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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