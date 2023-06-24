"Наступні 24 години будуть вирішальними": Путін ризикує втратити владу - CNN

Як пише видання, зараз п’ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – єдине, що може врятувати московську еліту від краху.

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Путін ризикує втратити владу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ризикує втратити владу. Наступні 24 години мають вирішальне значення. Про це пише CNN.

"Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч. Це було і неминуче, і неможливо. Неминуче, оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру. А неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жорстоко труяться", - йдеться в матеріалі.

Як пише видання, зараз п’ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху.

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СNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати "майстерним тактиком" (принаймні в Росії – ред.), що перші заяви Євгенія Пригожина розцінювались як спроба президента РФ "тримати в напрузі" своїх генералів.

"Але те, що ми бачимо сьогодні – коли Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий центр, знаходиться поза його контролем, – ставить під сумнів будь-яку думку про те, що цією операцією керував Кремль. Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно – нібито авіаудар по табору "Вагнера" в лісі. Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день", - йдеться в матеріалі.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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