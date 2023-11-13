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Шольц готовий говорити з Путіним, але назвав єдину умову

Альона Вороніна
13 листопада 2023, 09:11
Німецький канцлер заявив про готовність говорити з главою Кремля, але лише після виконання Росією єдиної умови.
Шольц, Путин
Шольц готовий говорити з Путіним, але назвав єдину умову/ коллаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він готовий вести переговори з російським диктатором Володимиро Путіним. Але такі перемовини можуть відбутися лише за однієї умови – якщо країна-агресорка Росія виведе свої війська з України.

Таку заяву німецький канцлер зробив в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme. Він зазначив, що агресія РФ проти України є "поверненням імперіалізму до Європи".

"Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну упродовж двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", – сказав канцлер ФРН.

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Також він зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін – ні".

Шольц сказав, що він раніше уже вів переговори з Путіним і зробить це знову в майбутньому, але лише якщо РФ виконає умову й виведе свої війська з території України.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував потужний пакет допомоги для України. ФРН буде підтримувати Україну так довго, як буде потрібно, підкреслив канцлер ФРН.

Також раніше повідомлялося, що у Німеччині згодні подвоїти військову допомогу Україні. Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував главу кремлівського режиму Володимира Путіна через те, що той скаржиться на жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході і водночас веде жорстоку війну в Україні.

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