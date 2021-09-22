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Шантаж Газпромом Європи через Північний потік-2: у США оголосили про вирішення газової кризи в ЄС

22 сентября 2021, 22:54

На Заході повинні діяти єдиним фронтом в умовах викликів, пов'язаних з дефіцитом газу у Європі, сказала Дженніфер Гренхольм.

газ
У США пообіцяли допомогти вирішити газову кризу у Європі / Reuters

Сполучені Штати Америки і Євросоюз працюють над тим, щоб споживачі газу в ЄС не залишилися взимку без палива. Злет цін на газ у Європі призвів до стурбованості, однак Захід в умовах, коли відбуваються маніпуляції з газовими постачаннями, повинен діяти єдиним фронтом. Триває агресивна робота з пошуку альтернативних варіантів постачань газу до європейських країн, тому проблема з прокачуванням палива взимку до Європи буде вирішена. Про це заявила секретарка США з питань енергетики Дженніфер Гренхолм.

Як повідомляє Укрінформ, у відповідь на питання про те, як Захід має намір реагувати на маніпуляції Росії на газовому ринку вона сказала, що ця проблема поставила на порядок денний питання, пов'язані з енергетичною безпекою Європи. Західний світ має намір продемонструвати консолідовану позицію з метою вирішення проблеми.Читайте такжеШантаж Газпромом Європи через СП-2 загрожує ударом Україні: міста можуть залишитися без газу

"Підвищення цін на газ призвело до серйозної стурбованості щодо надійності існуючих систем (енергетичних) постачань та безпеки у Європі. Адміністрація у США була дуже чіткою у тому, що ми і наші партнери повинні бути готові стояти разом, коли з'являються гравці, які, ймовірно, маніпулюють постачанням з метою отримати власну вигоду", - зазначила Гренхольм.

За її словами, США і ЄС вже ведуть роботу над пошуком додаткових можливостей для постачання газу до Європи, причому мають намір вирішити питання "агресивним шляхом". Потрібно звернути особливу увагу на махінації на газовому ринку.

"Очевидно, це (диверсифікація) є дещо тривалою перспективою, і ми будемо досягати цього агресивним шляхом. Але, очевидно, всі ми повинні уважно дивитися на проблеми будь-яких маніпуляцій з цінами на газ, які пов'язані з неспроможністю забезпечити належне енергетичне постачання. Ми дивимося на це дуже серйозно", - уточнила чиновниця.

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При цьому вона додала, що у Європи не буде проблем з постачанням газу майбутньої зими.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Ви матимете адекватні і доступні поставки газу цієї зими" – підкреслила Дженніфер Гренхолм.

Різке зростання цін на газ у Європі і запуск СП-2

Ціна на газ у Європі продемонструвала різкий підйом в останні декілька тижнів. Вартість тисячі кубометрів газу регулярно била рекорди, а 16 вересня ціна й зовсім наблизилася до показника 1 000 доларів. Це максимальна ціна на паливо в ЄС за останні 13 років. Ситуація сталася з тієї причини, що газові сховища Євросоюзу виявилися спустошеними, а Газпром на тлі підготовки до запуску СП-2 відмовився від додаткового прокачування палива через Україну.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, на цей рік для постачань газу через ГТС України росіяни забронювали на 20 мільярдів кубометрів менше, ніж минулого року. Наразі вони фактично поставили ультиматум ЄС: або газ дешевшає в результаті запуску СП-2, або паливо залишається дорогим в умовах проблем з постачанням шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також сказали, що ціни на газ у Європі злетіли через політику Газпрому, який у кризовій ситуації торгується за преференції в умовах введення до експлуатації Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що дефіцит газу в ЄС і подальше зростання цін на паливо стався через зниження рівня запасів газу в європейських сховищах після холодної зими і спекотного літа. При цьому Газпром у такій ситуації не прагне до додаткових постачань палива у Європу і готується до початку роботи трубопроводу СП-2.

Газопровід Північний потік-2 було добудовано 10 вересня, про що повідомив глава корпорації Газпром Олексій Міллер. За його словами, роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Радниця глави Міненерго України Лана Зеркаль казала, що інформація про запуск СП-2 в жовтні сумнівна, оскільки до цієї дати не буде завершено процес сертифікації трубопроводу.

15 вересня керівник Газпрому Олексій Міллер підтвердив, що з 1 жовтня Північний потік-2 не запрацює.

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Євросоюз новини США Газпром Північний потік-2 Ціна на газ у Європі
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