Північна Корея раптом накинулася на США із претензіями: у чому причина

У КНДР заявили, що постачання ракет ATACMS Україні нібито послужить каталізатором для втягування всієї Європи в горнило нескінченної війни.

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Північна Корея раптом накинулася на США / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Північна Корея накинулася на Сполучені Штати Америки через передачу Україні балістичних ракет великої дальності, які відомі як ATACMS. Пхеньян стверджує, що будь-яке використання цих ракет для удару по країні-агресорці Росії буцімто лише загострює ситуацію та заважає мирним ініціативам. Про це пише Reuters.

"США, попри глибоку заклопотаність і рішучу протидію міжнародного співтовариства, все-таки поставили Україні ракетний комплекс класу "земля-земля" ATACMS", - йдеться в заяві посла Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоля.

При цьому він заявив, що нібито "будь-який удар по внутрішніх районах Росії не сприятиме якнайшвидшому припиненню української ситуації або її мирному врегулюванню, за що виступають США".

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"Удар по Росії послужить каталізатором для втягування всієї Європи в горнило нескінченної війни і її затягування", - заявив посол КНДР.

ЗСУ отримали ATACMS та застосовують їх на полі бою

Нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на фронті. Глава держави 17 жовтня заявив, що ракети себе вже показали у дії. Він подякував за допомогу американському народу.

Журналісти The New York Times дізналися, яку кількість ракет ATACMS могла отримати Україна. За даними американського видання, Києву передали 20 одиниць. ATACMS передавалися таємно, щоб окупанти не змогли атакувати постачання.

Міністр закордонних справа Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає ще більше ATACMS. За словами глави МЗС, постачання будуть постійними. Також у Києві сподіваються на отримання ATACMS із дальністю пуску 300 кілометрів.

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