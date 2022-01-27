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На Чернігівщині пішов з молотка пам'ятник Леніну: скільки за нього виторгували

27 січня 2022, 22:33

На Prozorro викупити пам'ятник намагалися вісім учасників. Перемогу здобуло ТОВ Сяйвомет із Запоріжжя.

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Пам'ятник Леніну продали за 714 тисяч гривень / Фото : nashreporter.com

У Чернігівській області бронзовий пам'ятник Володимиру Леніну з центральної площі Новгород-Сіверського вдалося продати на аукціоні за 714 тисяч гривень, повідомляє УНІАН у четвер, 27 січня.

Початкова ціна статуї вагою 4200 кг і висотою п'ять метрів становила 394 тисячі гривень. На Prozorro викупити пам'ятник намагалися вісім учасників. Перемогу здобуло ТОВ Сяйвомет із Запоріжжя.

Як сказано на сайті Товариства, це спеціалізоване металургійне підприємство, що займається виробництвом сплавів кольорових металів з брухту, відходів і первинних матеріалів. Представник підприємства уточнив, що пам'ятник придбано для переплавки з подальшим виготовленням продукції.

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У свою чергу виручені кошти від продажу пам'ятника планують направити на благоустрій міста. Можливо, оновлять площу або відремонтують пам'ятник Новгород-Сіверському князю Ігорю. Поки що остаточне рішення не схвалено.

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Раніше Главредд писав про те, що в місті Звенигородка Черкаської області на аукціоні продали пам'ятник Володимиру Леніну. Лот пішов з молотка за 311 тисяч гривень, що виявилося в три рази дорожче стартової ціни.

Торги відбулися 3 серпня. Спочатку ціна на пам'ятник становила 123 тисячі гривень. Бронзову статую вагою понад 2 тонни хотіли придбати 12 учасників з різних областей України. Але найбільше запропонувала Ольга Ахременко з Покровська Донецької області.

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