"На Росію чекають важкі, напружені відносини": чим Путін серйозно розізлив Китай

Пекін, за словами представника ОП, висновки певні вже зробив.

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На думку радника глави ОП, РФ чекає скрута з Китаєм / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Подоляк:

РФ хоче спробувати швидко "злитися" під Сполучені Штати

Путін пообіцяв китайцям цінну співпрацю та ресурси

Москва з Вашингтоном надіслали чіткі сигнали стосовно готовності до спільних бізнес-проектів, що не може не ображати Пекін. Саме з цієї причини, як зазначив радник глави Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк, попереду у Росії — напружені та непрості відносини з Китаєм.

"Що стосується Китаю, я думаю, що на Росію чекають важкі, напружені відносини. РФ хоче спробувати швидко "злитися", в економічному сенсі, під Сполучені Штати, відмовитися від ресурсів, глиноземів, алюмінію, від нафтових промислів і віддати Сполученим Штатам, що росіяни вже пропонували, наскільки я розумію, посередницькі місії в продажі газу, не тільки скрапленого, а й трубопровідного, віддати можливість розробляти родовища у тій же Арктиці. Але все це було обіцяно китайцям", — зазначив спікер в ефірі телеканалу FREEДОМ. відео дня

Згідно даних Подоляка, ще давніше Росія і Китай підписали велику угоду про стратегічне або навіть політико-економічне стратегічне партнерство.

"Тому, звичайно, це образливо для Китаю. Пекін повільно просто все це робить, але, я думаю, висновки він певні вже зробив", — зазначив спікер.

Ба більше, за словами Подоляка, спецпредставник Китаю в європейських справах Лу Шей нещодавно виступив з важливою заявою. Він стверджує, що переговори про припинення війни тільки в конфігурації США — Росія відбуватися не можуть.

"Там, безумовно, повинна бути Україна, повинна бути Європа, адже це територія Європи. І суб’єктність цих територій безумовна. Тож, думаю, що Росію чекають дуже важкі, напружені відносини з Китаєм", — резюмував спікер.

Відносини Росії та Китаю - що відомо

Главред з посиланням на Bloomberg повідомляв, що ставка Пекіну та Путіна не принесла плодів. Експерти пояснили, до кого тепер "переметнувся" Китай.

The Washington Post також пояснювало, чому Китай не задоволений РФ. За даними видання, Трамп хоче зробити Росію союзником у конфронтації з Китаєм.

А от історик Олександр Палій пояснив, як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним. На думку експерта, за півроку може початися серйозна внутрішня турбулентність всередині США.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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