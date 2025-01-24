Росія у вогні: Москва і чотири області - під потужною атакою дронів

Під Москвою, а також у Курській, Брянській, Бєлгородській і Рязанській областях лунають вибухи.

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Атака на об'єкти РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з ТК РФ

Коротко:

Мер Москви повідомив про нібито збиті дрони

Три московські аеропорти призупиняли роботу

ППО нібито знищила десятки безпілотників у низці областей

Мер Москви (РФ) Сергій Собянін у ніч на п'ятницю, 24 січня, заявив про атаку безпілотників на російську столицю. Три московські аеропорти припиняли роботу. Про це Собянін написав у Telegram.

"Силами ППО Міноборони (РФ, - ред.) у міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі (Москви, - ред.) відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву", - написав він. відео дня

Собянін також повідомив про нібито збиті два дрони в міському окрузі Подольськ (Москви, - ред.).

Крім того, російські пабліки та ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомили про припинення роботи московських аеропортів "Домодєдово", "Жуковський" і "Внуково".

Пізніше Собянін повідомив про нібито збиті безпілотники в Троїцькому адміністративному окрузі Москви, а також у міському окрузі Щёлково.

Крім того, в російському Міноборони повідомили про атаку безпілотників у низці областей.

Засоби російської ППО нібито знищили 49 безпілотників. Йдеться про Курську, Брянську, Бєлгородську області та тимчасово окупований Крим.

Також у соцмережах повідомили, що безпілотники атакували Рязанську область, вибухи прогриміли біля місцевої нафтобази "РНПК". Над нафтобазою нібито збили щонайменше 10 дронів. Російські пабліки повідомили про пожежу в районі ТЕЦ і нафтозаводу в Рязані після атаки БПЛА.

Губернатор Рязанської області заявив, що триває ліквідація наслідків повітряної атаки.

Дивіться відео пожеж у Рязанській області

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 21 січня ЗСУ атакували кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Вдруге за тиждень удар завдали по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області.

Також українські військові завдали удару по Смоленському авіазаводу. Він спеціалізується на виробництві та модернізації бойових літаків, зокрема Су-25.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 січня серія вибухів прокотилася Казанью і Рязанською областю Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілево" і Казанський авіаційний завод, відомий виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-22М3.

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