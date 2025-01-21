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Безпілотники атакували Смоленський авіазавод: чим він важливий для РФ

Маріна Фурман
21 січня 2025, 09:12
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Під атакою ударних безпілотників опинився цінний обʼєкт для російських окупантів.
удар по Смоленску
У російському Смоленську лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Дрони вдари по Смоленському авіаційному заводу
  • Завод виробляє та модернізує військові літаки
  • У Міноборони традиційно відзвітували про роботу ППО

У ніч на 21 січня, безпілотники атакували Смоленський авіаційний завод у Росії. Удар підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Коваленко уточнив, що авіаційний завод бере участь у виробництві та модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.

відео дня

Також на обʼєкті ремонтують і обслуговують авіаційну техніку, що дає можливість Росії підтримувати в робочому стані старі літаки.

"Цей завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем", - написав Коваленко.

Він підкреслив, що кожен удар по цінному заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані.

Тим часом у Міноборони РФ традиційно заявили про роботу ППО та озвучили кількість збитих цілей.

"22 - над територією Брянської області, 12 - над територією Ростовської області, 10 - над територією Смоленської області, 6 БПЛА - над територією Воронезької області, 4 - над територією Саратовської області і один - над територією Курської області", - йдеться в повідомленні.

Удар по Смоленському авіаційному заводу - дивіться відео:

Безпілотники атакували Смоленський авіазавод: чим він важливий для РФ

Удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, російський Смоленськ під масованою атакою дронів, почалася пожежа в багатоповерховому будинку та на заводі. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО намагається відбити атаку безпілотників. Відомо, що один із дронів упав на дах житлового будинку, інші уразили цінний обʼєкт в РФ.

У ніч на 20 січня серія вибухів сколихнула Казань та Рязанську область Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та об'єкти Казанського авіаційного заводу. ЗМІ повідомляли, що удар БпЛА міг припасти на авіаційний технічний коледж або паливні резервуари, розташовані поруч.

18 січня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони успішно вразили важливу точку для армії окупантів. У повідомленні Генштабу ЗСУ йшлося, що під удар потрапила база "Роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області Росії.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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Смоленська Андрій Коваленко Удари вглиб РФ
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