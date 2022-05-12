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"Відберемо підземні сховища": Путіну поставили "газовий ультиматум"

12 травня 2022, 21:56

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища.

газпром, газ
Газ / Reuters, pixaby

Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського Газпрому підземні сховища в Зальцбурзі.

"Якщо російський Газпром не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Нехаммер в інтерв'ю австрійській газеті Kronen Zeitung.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища.

Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить Газпрому і на даний момент пустує.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що такі країни, як Німеччина, Австрія та Угорщина не готові відразу відмовитися від російських нафти і газу.

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