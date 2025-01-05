Росія може з'ясовувати, які є варіанти врегулювання війни - Снєгирьов

У Росії здійснили операцію з контрольованого витоку інформації.

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Захарова спеціально прокоментувала політ російського спецборту / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, МЗС РФ

Що сказав Снєгирьов:

РФ робить вигляд, що готова до діалогу про закінчення війни

Кремль підвищує ставки на міжнародній арені

У Росії намагаються звірити позиції з новою адміністрацією США

Нещодавно у Мережі з'явилася інформація про перебування спецборту країни-агресорки Росії у США, що згодом прокоментувала представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона повідомила, що відбулася ротація російських дипломатів зі Штатів.

Ця заява мовою професіоналів називається "контрольованим витоком інформації". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Спершу вкидають інформацію про присутність російської делегації, Захарова робить заяву, що це чергова ротація, а потім на сцені з'являються представники так званої російської опозиції, які у своїх медіа вже поширюють інформацію про особистий склад цієї делегації, наголошуючи на тому, що там Патрушев, представник так званих "яструбів війни", і перший заступник Лаврова. Тобто нам чітко навіть дають зрозуміти, хто представляє Російську Федерацію.", - пояснив він.

Таким чином з одного боку РФ намагається показати, що готова до переговорів і підписувати договір внаслідок дипломатичного врегулювання питання війни в Україні.

Але з іншого боку присутність Патрушева, відомого як "яструба війни" в складі делегації та заява Лаврова про вихід РФ з договору про нерозповсюдження ядерної зброї свідчить про протилежне.

Дивіться відео про те, чи вдасться Росію примусити до переговорів:

"Готується певне інформаційне тло для перебування російської делегації. З одного боку вони, як завжди, підвищують ставки, а з іншого - фактично диктують або озвучують власні умови", - наголосив аналітик.

Тому говорити про ротацію дипломатичного корпусу Російської Федерації зі Сполучених Штатів уже немає жодних підстав, адже стає зрозуміло, що йдеться спроби з'ясувати позиції та "звірити годинники" з представниками новообраного президента Сполучених Штатів.

Мирне врегулювання війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним не налаштована на справедливий мир, натомість хоче лише знищення України.

Раніше іноземні ЗМІ писали, що війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. Майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Напередодні аналітики ISW наголошували, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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