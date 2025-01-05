Росія може з'ясовувати, які є варіанти врегулювання війни - Снєгирьов

Що сказав Снєгирьов:
- РФ робить вигляд, що готова до діалогу про закінчення війни
- Кремль підвищує ставки на міжнародній арені
- У Росії намагаються звірити позиції з новою адміністрацією США
Нещодавно у Мережі з'явилася інформація про перебування спецборту країни-агресорки Росії у США, що згодом прокоментувала представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона повідомила, що відбулася ротація російських дипломатів зі Штатів.
Ця заява мовою професіоналів називається "контрольованим витоком інформації". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
"Спершу вкидають інформацію про присутність російської делегації, Захарова робить заяву, що це чергова ротація, а потім на сцені з'являються представники так званої російської опозиції, які у своїх медіа вже поширюють інформацію про особистий склад цієї делегації, наголошуючи на тому, що там Патрушев, представник так званих "яструбів війни", і перший заступник Лаврова. Тобто нам чітко навіть дають зрозуміти, хто представляє Російську Федерацію.", - пояснив він.
Таким чином з одного боку РФ намагається показати, що готова до переговорів і підписувати договір внаслідок дипломатичного врегулювання питання війни в Україні.
Але з іншого боку присутність Патрушева, відомого як "яструба війни" в складі делегації та заява Лаврова про вихід РФ з договору про нерозповсюдження ядерної зброї свідчить про протилежне.
Дивіться відео про те, чи вдасться Росію примусити до переговорів:
"Готується певне інформаційне тло для перебування російської делегації. З одного боку вони, як завжди, підвищують ставки, а з іншого - фактично диктують або озвучують власні умови", - наголосив аналітик.
Тому говорити про ротацію дипломатичного корпусу Російської Федерації зі Сполучених Штатів уже немає жодних підстав, адже стає зрозуміло, що йдеться спроби з'ясувати позиції та "звірити годинники" з представниками новообраного президента Сполучених Штатів.
Мирне врегулювання війни в Україні
Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним не налаштована на справедливий мир, натомість хоче лише знищення України.
Раніше іноземні ЗМІ писали, що війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. Майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів.
Напередодні аналітики ISW наголошували, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.
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Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
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