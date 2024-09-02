Росія влаштувала різанину в Малі у відповідь на погром 'Вагнера': усі подробиці

Російські сили у Малі скоординували акт "помсти" проти сімей повстанців, які були причетні до атаки на ПВК "Вагнер". За даними ЗМІ, загинув 21 мирний мешканець, з-поміж них 11 дітей.
BILD з посиланням на джерела пише, що напад готували у Москві. Росія спробувала звинуватити у вчиненому злочині Україну, а проте співрозмовник видання наголосив, що це - "цілеспрямована пропаганда".
Росіяни фактично руками правлячої у Малі хунти завдали авіаудару по маленькому місту, яке перебуває під контролем повстанців. ʼ
Спершу БПЛА атакував єдину аптеку у Тинзуатене, а коли місцеві мешканці зібралися на місці удару, дрон завдав повторного удару, убивши іще більше людей.
Як дізналися журналісти, для здійснення атаки Росією було використано турецький ударний безпілотник Bayraktar TB-2, який перекинули з Буркіна-Фасо без відома Туреччини.
За інформацією BILD, Путін тепер повністю контролює три маріонеткові уряди, які підтримуються Росією, у Нігері, Малі та Буркіна-Фасо, використовуючи їх як "військовий альянс" в Африці.
"Вагнер" у Малі - що відомо про розгром путінських бойовиків
Як писав Главред, напередодні у Малі повстанці корінного народу туарегів перебили десятки найманців ПВК "Вагнер", які регулярно тероризували їхній народ.
Відео розбитої урядової колони біля кордону з Алжиром невдовзі потрапило у Мережу. Стало відомо, що серед двохсотих були такі одіозні російські терористи, як адміністратор пригожинського Телеграм-каналу Grey Zone Нікіта "Бєлий". Крім того, вдалося ліквідувати самого командира кампанії Антона "Лотоса" Єлізарова.
Ще частину терористів туареги взяли в полон, а потім повідомили, що віддають цих російських найманців, які, в тому числі, брали участь у російсько-українській війні, українській стороні.
Після цього проросійська хунта Малі ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувачуючи Київ у підтримці повстанців. Услід Нігер оголосив про "негайне" розірвання дипломатичних відносин з Україною,
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
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