РФ пропонує США 'жорсткий торг' щодо України: в МЗС зробили цинічну заяву

Заступник глави МЗС РФ дав зрозуміти, що Росія хоче вести переговори з США.

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РФ готова домовлятися в режимі жорсткого торгу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Рябков:

РФ готова вести переговори з США

Росія хоче домовлятися в режимі "жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі"

Перший крок для нормалізації відносин має зробити Вашингтон

Росія готова до переговорів з США щодо завершення війни в Україні. При цьому, РФ хоче домовлятися в умовах "жорсткого торгу". Таку заяву зробив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

Дипломат країни-агресорки стверджує, що переговори будуть вестися "з урахуванням реалій на землі". При цьому, росіянин зробив акцент на тому, що ключовим у цьому процесі є вибір Дональда Трампа, участь України у переговорах Росія, очевидно, не розглядає.

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"Росія готова домовлятися зі США у режимі жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі в ситуації навколо України, вибір за Трампом", - сказав Рябков.

Він також заявив, що для початку процесу "нормалізації відносин" між Росією і Сполученими Штатами, перший крок повинні зробити саме американці.

Переговори щодо завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні переговори з Україною та Росією і сподівається, що війна між країнами скоро завершиться. Він зазначив, що переговори з обома сторонами є продуктивними.

Росія готова до переговорів з Україною, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, незважаючи на те, що вважає його "нелегітимним" лідером. Речник Путіна Дмитро Пєсков також назвав "порожніми" заяви Зеленського про готовність до переговорів через нібито заборону президента проводити перемовини.

Натомість президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже йде на компроміс, погоджуючись на переговори з Володимиром Путіним. Він підкреслив, що навіть розмова з російським диктатором є компромісом для України та цивілізованого світу.

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Хто такий Сергій Рябков? Сергій Олексійович Рябков (нар. 8 липня 1960, Ленінград) - російський дипломат, заступник міністра закордонних справ Росії, пише Вікіпедія.

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