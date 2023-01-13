"Маленьке сердечко розірвалося": у Очакові 3-річний хлопчик злякався вибуху і помер

Серце маленького Ростислава не витримало чергового потужного вибуху, який влаштували російські окупанти.

В Очакові 3-річний хлопчик злякався вибуху та помер / pixabay

Російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Трирічний хлопчик Ростислав так злякався потужного вибуху, що його серце не витримало та зупинилося від страху. Дитинку врятувати не вдалося. Про це повідомив нардеп Олександр Пасічний.

Смертельний вибух пролунав 9 січня. Він фізично не поранив маленького Ростислава Присяжного, але приніс смертельний страх. Хлопчик так сильно злякався вибуху, який влаштували російські окупанти, що його сердечко просто розірвалось.

Лікарі констатували клінічну смерть.

"Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть "перелякався до смерті". Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це - горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчій війні загинуло безневинне дитя", - написав народний депутат.

Батьки поховали дитину сьогодні, 13 січня.

Нагадаємо, раніше померла маленька дитина з Лисичанська, уся сім’я якої потрапила під обстріл з боку окупантів. В будинок сім’ї потрапив ворожий снаряд. Дівчинці зробили дві операції, проте її серце не витримало.

А у Авдіївці Донецької області постійних обстрілів не витримало серце 6-річної дівчинки. У неї стався серцевий напад. Дівчинку врятувати не змогли.

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