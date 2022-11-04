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Розрізається складаним ножем: у РФ мобілізованим видали "пластмасові" каски

4 листопада 2022, 15:34

На неякісні засоби захисту поскаржилися мобілізовані зі Ставропілля.

каска
У РФ мобілізованим видали пластмасові каски / скріншот

В РФ мобілізовані на війну в Україні скаржаться на видані їм каски жахливої якості. Вони ламаються без особливого зусилля.

В Мережі опубліковано відео з пластмасовими касками, які видали мобілізованим.

Звернемо увагу, що на неякісні засоби захисту поскаржилися мобілізовані зі Ставропілля.

"Руками їх можна розірвати. Звичайним складаним ножиком знімається, там про кулю навіть мова не йде елементарно. Спасибі величезне адміністрації Ставропольського краю. А заступник голови адміністрації, який кричав, що ми всі в бій підемо, нехай одягне цю каску і йде в бій, найпершим", – обурилися мобілізовані.

Вони показали, що внутрішню частину каски легко можна відірвати, навіть не докладаючи зусиль, а верх зрізається, як папір.

Розрізається складаним ножем: у РФ мобілізованим видали 'пластмасові' каски
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

Читайте більше:

мобілізація Ставропольський край війна Росії та України
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