Розламався на дві частини: знищено корабель, який вийшов з Одеси

З Одеси вийшов суховантаж Pallada. Однак він так і не зміг дістатися до місця призначення. Корабель розламався на дві частини. Відео вже розлетілося в Мережі.
Корабель під прапором Камеруну був у морі в той момент, коли там був дуже сильний шторм. Суховантаж повністю розламався біля Чорноморського узбережжя Туреччини.
За даними Milliyet, корабель дрейфував, отримав тріщину і сів на мілину в Ереглійському районі Зонгулдака. У момент аварії висота хвиль досягала 5 метрів. Капітан судна подав сигнал лиха, після чого з судна евакуювали 12 членів екіпажу.
Дивіться відео про те, як розламався корабель через шторм:
Видання Anadolu повідомляє, що керівництво порту Ереглі намагається встановити зв'язок з турецьким судном Kafkametler, яке йшло з Росії в Ізмір. Відомо, що корабель вийшов з порту в шторм. На борту було 12 членів екіпажу - громадяни Туреччини.
Ситуація у Чорному морі
Раніше у ВМС України повідомляли, що окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити. Російські загарбники взяли оперативну паузу після успішних ударів українських військових по кораблях Чорноморського флоту. У РФ думають, як змінити тактику.
Також раніше зазначалося, що знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією. Ударом ЗСУ знищено основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.
Нагадаємо, у Криму було знищено десантні катери РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі знищення двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ в Криму.
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