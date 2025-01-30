Заковтнула голову: гігантська риба напала на росіянку в китайському акваріумі

Що відомо:
- Гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку
- Риба з'їла окуляри та затискачі для носа, а також поранила голову, шию та око росіянки
В акваріумі лісового парку Сішуанбаньна в Китаї гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку Машу, яка виконувала роль русалки.
Росіянка ковзала з хвостом-муляжем, і махала руками відвідувачам парку, пише Daily Mail.
Раптово над її головою з'являється гігантська риба, яка зімкнула свої величезні щелепи на її обличчі, змусивши людей, які спостерігали за цим, закричати і скрикнути від жаху.
Своєю чергою аніматорці вдалося звільнитися за лічені секунди і швидко з'явитися на поверхні.
За повідомленнями, гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа Маші, а також поранила її голову, шию і око.
При цьому наголошується, що господарі парку не проявили зайвого співчуття до росіянки і запропонували їй лише близько 78 фунтів стерлінгів як "моральну шкоду", але заборонили говорити про інцидент.
За повідомленнями російських ЗМІ, жінку змусили повернутися в акваріум, незважаючи на муки через поранення в шию.
Уточнюється, що в прісноводному акваріумі парку Сішуанбаньна представлені місцеві види з річок Меконг і Янцзи, а також інші рідкісні земноводні.
Дивіться відео - риба напала на росіянку:
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Що відомо про Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
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