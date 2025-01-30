Заковтнула голову: гігантська риба напала на росіянку в китайському акваріумі

Гігантська істота з'їла окуляри та затискачі для носа росіянки, а також поранила її голову, шию та око.

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У Китаї на росіянку напала риба-гігант / Колаж: Главред, фото: Погані новини, Baza

Що відомо:

Гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку

Риба з'їла окуляри та затискачі для носа, а також поранила голову, шию та око росіянки

В акваріумі лісового парку Сішуанбаньна в Китаї гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку Машу, яка виконувала роль русалки.

Росіянка ковзала з хвостом-муляжем, і махала руками відвідувачам парку, пише Daily Mail.

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Раптово над її головою з'являється гігантська риба, яка зімкнула свої величезні щелепи на її обличчі, змусивши людей, які спостерігали за цим, закричати і скрикнути від жаху.

Своєю чергою аніматорці вдалося звільнитися за лічені секунди і швидко з'явитися на поверхні.

За повідомленнями, гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа Маші, а також поранила її голову, шию і око.

При цьому наголошується, що господарі парку не проявили зайвого співчуття до росіянки і запропонували їй лише близько 78 фунтів стерлінгів як "моральну шкоду", але заборонили говорити про інцидент.

За повідомленнями російських ЗМІ, жінку змусили повернутися в акваріум, незважаючи на муки через поранення в шию.

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Уточнюється, що в прісноводному акваріумі парку Сішуанбаньна представлені місцеві види з річок Меконг і Янцзи, а також інші рідкісні земноводні.

Дивіться відео - риба напала на росіянку:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму. Левиці напали на співробітницю, коли нікого поруч не було, тому надати допомогу було вже нікому.

Як повідомляв раніше Главред, росіянка влаштувала "комедію" в Казахстані, шантажуючи таксиста. Інсценована ситуація цілком може бути російською ІПСО, вважають у мережі.

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Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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