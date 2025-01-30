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Заковтнула голову: гігантська риба напала на росіянку в китайському акваріумі

Олексій Тесля
30 січня 2025, 16:51оновлено 30 січня, 17:24
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Гігантська істота з'їла окуляри та затискачі для носа росіянки, а також поранила її голову, шию та око.
Скріншот
У Китаї на росіянку напала риба-гігант / Колаж: Главред, фото: Погані новини, Baza

Що відомо:

  • Гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку
  • Риба з'їла окуляри та затискачі для носа, а також поранила голову, шию та око росіянки

В акваріумі лісового парку Сішуанбаньна в Китаї гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку Машу, яка виконувала роль русалки.

Росіянка ковзала з хвостом-муляжем, і махала руками відвідувачам парку, пише Daily Mail.

відео дня

Раптово над її головою з'являється гігантська риба, яка зімкнула свої величезні щелепи на її обличчі, змусивши людей, які спостерігали за цим, закричати і скрикнути від жаху.

Своєю чергою аніматорці вдалося звільнитися за лічені секунди і швидко з'явитися на поверхні.

За повідомленнями, гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа Маші, а також поранила її голову, шию і око.

При цьому наголошується, що господарі парку не проявили зайвого співчуття до росіянки і запропонували їй лише близько 78 фунтів стерлінгів як "моральну шкоду", але заборонили говорити про інцидент.

За повідомленнями російських ЗМІ, жінку змусили повернутися в акваріум, незважаючи на муки через поранення в шию.

Скріншот
/ Погані новини

Уточнюється, що в прісноводному акваріумі парку Сішуанбаньна представлені місцеві види з річок Меконг і Янцзи, а також інші рідкісні земноводні.

Дивіться відео - риба напала на росіянку:

Скріншот
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму. Левиці напали на співробітницю, коли нікого поруч не було, тому надати допомогу було вже нікому.

Як повідомляв раніше Главред, росіянка влаштувала "комедію" в Казахстані, шантажуючи таксиста. Інсценована ситуація цілком може бути російською ІПСО, вважають у мережі.

Раніше Главред писав, як у московському караоке-барі одну з відвідувачок буквально "розірвало", коли одні з відвідувачів вирішили виконати пісню українського гурту Океан Ельзи "Я не здамся без бою".

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Що відомо про Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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