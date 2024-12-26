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За яких умов РФ може застосувати "Орешник": Путін розкрив свої цинічні плани

Маріна Фурман
26 грудня 2024, 19:24
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Путін традиційно збрехав, що "Орешник" є "дуже потужною зброєю".
За яких умов РФ може застосувати 'Орешник': Путін розкрив свої цинічні плани
Диктатор РФ виступив із цинічною заявою / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Ключові тези:

  • Росія завжди відповідає дзеркально на удари
  • Країна-агресор РФ знову може застосувати ракету "Орешник"

Країна-агресор Росія завжди відповідає дзеркально на удари по своїй території. Про це у четвер, 26 грудня, цинічно заявив російський диктатор Володимир Путін, передають росЗМІ.

Путін зазначив, що за потреби РФ може застосувати ракету "Орешник" знову, але "поки не поспішає з таким рішенням".

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Традиційно він збрехав, що "Орешник" є дуже потужною зброєю.

"Ми завжди відповідаємо дзеркально. Проти нас використовують певну зброю — ми використовуємо таку саму. Ось вони (Україна — ред.) застосували п'ять-сім систем ATAСMS. Російська армія відповіла комплексним ударом... Ми діємо системно", - зазначив Путін на брифінгу після закінчення засідання Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

За яких умов РФ може застосувати 'Орешник': Путін розкрив свої цинічні плани
Ракетний комплекс "Рубіж"/ Інфографіка: Главред

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний заявив, що Україна не має у своєму розпорядженні систем і засобів ППО, здатних збивати російські ракети "Орешник". При цьому він зазначив, що це є більше фактором психологічного тиску, а не реальною загрозою. Він також переконаний, що з військової точки зору запуск Росією "Орешника" не має жодного сенсу.

Крім того, соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман заявив, що удар ракетою "Орешник" не приніс Росії жодних стратегічних досягнень. Перший запуск по Україні цього "технологічного досягнення" виглядає як прояв показового, але марного застосування ракети.

Нещодавно Главред з посиланням Defense Express писав, що балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор Володимир Путін назвав "Орешником", існує вже принаймні 6-7 років, тож не є зовсім новою.

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Хто такий Володимир Путін?

Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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Володимир Путін ракетний удар Ракета Орешник
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