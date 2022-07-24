Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війну

Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війну / скріншот

Останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що російський диктатор Володимир Путін знищив всю його спадщину, розв'язавши війну проти України.

Його близький друг, російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Forbes Russia розповів, що Горбачов розчарований і повністю усвідомлює, що відбувається.

"Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", - заявив журналіст.

Венедиктов також зазначив, що коли Горбачов очолював СРСР в 1985-1991 роках, в Європі налічувалося чотири тисячі військових з підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

читайте такожКитай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломат"Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб", - сказав він.

Як повідомляв Главред, грузинський актор, режисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не загине у війні Росії з Україною, то його неодмінно вб'ють свої ж. Свої переконання артист аргументує історією РФ, в якій, за його словами, було чимало таких "випадкових смертей".

Раніше в інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що коли в Росії ситуація стане катастрофічною, знайдуться люди, які ліквідують або заарештують Володимира Путіна і "принесуть його в подарунок колективному заходу".

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