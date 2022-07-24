Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війну

Горбачов розчарований і повністю усвідомлює, що відбувається, пояснив журналіст.
Останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що російський диктатор Володимир Путін знищив всю його спадщину, розв'язавши війну проти України.
Його близький друг, російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Forbes Russia розповів, що Горбачов розчарований і повністю усвідомлює, що відбувається.
"Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", - заявив журналіст.
Венедиктов також зазначив, що коли Горбачов очолював СРСР в 1985-1991 роках, в Європі налічувалося чотири тисячі військових з підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.
читайте такожКитай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломат"Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб", - сказав він.
Як повідомляв Главред, грузинський актор, режисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не загине у війні Росії з Україною, то його неодмінно вб'ють свої ж. Свої переконання артист аргументує історією РФ, в якій, за його словами, було чимало таких "випадкових смертей".
Раніше в інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що коли в Росії ситуація стане катастрофічною, знайдуться люди, які ліквідують або заарештують Володимира Путіна і "принесуть його в подарунок колективному заходу".
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