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Путін – серед найбільших невдах 2024-го: опублікований рейтинг Politico Playbook

Альона Вороніна
30 грудня 2024, 11:16
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Автори рейтингу наголосили, що справи Путіна і його армії на фронті в Україні йдуть погано.
Путин
Путін потрапив до списку найбільших невдах 2024 року/ колаж: Главред, фото: скрін, Kremlin.ru

Коротко:

  • Путін потрапив до рейтингу найбільших невдах 2024 року за версією Politico Playbook
  • Справи армії РФ на фронті в Україні у 2024 році йшли погано, зазначили автори рейтингу

Російський диктатор Володимир Путін став одним із найбільших невдах 2024 року за версією Politico Playbook – популярного інформаційного бюлетеня, створеного американським виданням Politico.

До рейтингу найбільших переможців та невдах 2024 року, який був опублікований 30 грудня, потрапили низка імен відомих осіб. У списку опинився і глава Кремля – він потрапив до переліку невдах року, який минає.

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Автори рейтингу, зокрема, підкололи Путіна, посміявшись з його ідеї "захопити Україну за три дні". Також вони зазначили, що справи російської окупаційної армії на фронті в Україні у 2024 року йшли дуже погано.

"Хтось пам’ятає обіцянку президента Росії Володимира Путіна підкорити Україну в ході триденної спецоперації? Що ж, у 2024 році це продовжувалося погано, оскільки Україна не лише стримувала напади Росії, але й захопила шматок російської території під час наступу на Курщині. Оскільки російська економіка перегрівається через високу інфляцію та хронічну нестачу робочої сили, Путін втратив свою точку опори в Сирії (і шлях до Африки) з падінням режиму Асада. А Москва завершила рік тим, що вибачилася (без визнання провини) за збитий азербайджанський цивільний літак", – зазначили у виданні.

До списку невдах 2024 року також увійшли:

  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • прем'єр Угорщини Віктор Орбан;
  • диктатор Сирії Башар Асад.

Рейтинг переможців і невдах у Politico Playbook є традиційною рубрикою. У цій рубриці автори оцінюють політичних гравців, події чи організації, визначаючи тих, хто здобув успіх або зазнав втрат за певний проміжок часу.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній сказав в інтерв’ю Главреду, що Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає. Трамп розуміє, що для Путіна зустріч із ним важливіша, ніж навпаки. Якщо Путін запропонує місце для зустрічі, це виглядатиме так, ніби він готовий на поступки.

Також раніше повідомлялося, що Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах – Шольц зробив важливу заяву. Шольц розповів про свої розмови з Путіним та Трампом щодо війни в Україні.

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Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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