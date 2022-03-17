Путін не зможе розтрощити і завоювати Україну - Джонсон

Джонсон висловився про Путіна / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".

За словами Джонсона в інтерв'ю виданню BBC, президент Росії не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, і не очікував такого сильного опору. Джонсон також зазначив, що Путін скоїв низку військових злочинів, порівнянних за масштабом з якими не було в Європі з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни.

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може домогтися успіху", - додав Британський прем'єр.

"Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що вони показали свій непохитний дух. Так що... він має піти звідти. Разом зі своїми танками і бронею", - зазначив він.

"У питанні миру має бути рішення, яке поважає волю українського народу. І Великобританія підтримає це рішення", - додав Борис Джонсон.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.