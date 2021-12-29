Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

В РФ хочуть спростити отримання громадянства для понад 20 категорій осіб / УНИАН

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про спрощення отримання російського громадянства. Документ стосується, зокрема, громадян колишнього СРСР і їхніх дітей.

Текст законопроєкту опублікували в електронній базі нижньої палати парламенту.

Документ пропонує розширити повноваження президента РФ щодо визначення категорій осіб, які матимуть змогу отримати громадянство Росії за спрощеною процедурою. Так, пропонується, щоб глава держави міг визначати категорії таких осіб "не лише в гуманітарних, а й у будь-яких інших цілях".

Пропонується скоротити перелік вимог при отриманні громадянства РФ для понад 20 категорій осіб. Серед них, зокрема:

громадяни колишнього СРСР і їхні діти;

учасники державної програми щодо сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, які живуть за кордоном;

особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами;

особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії) тощо.

Також у законопроєкті пропонують надавати російське громадянство при зміні державного кордону РФ (оптація). Оптація означає вибір громадянства людьми, які мають подвійне громадянство або проживають на території, яка змінила державну приналежність.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який автоматично визнає громадян України та Білорусі носіями російської мови. Стверджувалося, що визнання українців і білорусів носіями російської мови допоможе їм набагато легше отримувати громадянство Росії – без співбесіди.

Видача російських паспортів на окупованому Донбасі

Раніше повідомлялося, що майже 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. При цьому в окупованому Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася майже 2,5 млн громадян України, заявляв Олексій Резніков.

При цьому в Росії раніше порахували, що майже 530 тисяч жителів окупованого Донбасу за два роки отримали російські паспорти у спрощеному порядку.

Проте вже восени 2021 року представник української делегації у ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш заявив, що в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) стали видавати менше російських паспортів місцевим жителям. Така тенденція спостерігається тому, що в Кремлі втратили інтерес до цього процесу, зазначив він.

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