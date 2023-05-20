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"Ховається від Путіна": Лукашенку вигідно хворіти, але це може погано для нього скінчитися – Маломуж

Альона Вороніна
20 травня 2023, 22:27 оновлено 20 травня, 22:32
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Лукашенко навмисно демонструє свою хворобу, адже це дає йому шанс відсторонитися від глави Кремля. Проте Путін може замінити білоруського диктатора.
Николай Маломуж, Александр Лукашенко
Лукашенку вигідно хворіти, але це може погано для нього закінчитися, каже Маломуж/ Главред, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує своє нездужання, щоб відійти у тінь і відсторонитися від російського диктатора Володимира Путіна.

Лукашенко навмисно демонструє те, що він хворий, адже це дає йому можливість поки що відстрочити прийняття будь-яких стратегічних рішень. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв’ю ТСН.ua.

"У нього була реальна хвороба, але він її використав як фактор, що він не може брати участь в активних оборонних координаційних заходах. Він відійшов на деякий період у тінь, особливо в період, коли треба було вирішувати питання про якісь стратегічні зміни із задіянням самої Білорусі, її збройних сил. Лукашенко відійшов на другий план під виглядом хвороби", – зазначає експерт.

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За його словами, білоруський диктатор під час візиту у Москву 9 травня навмисно показував, що він навіть не може рухатися по Красній площі, а після повернення до Білорусі просочувалася інформація про відвідування ним медичних центрів.

Ексрозвідник зазначає, що Лукашенко за інших обставин ніколи б не показував, що він відвідує медичний центр. А те, як він поводиться зараз – це навмисна демонстрація для країни-агресорки Росії, що він "хворий і недієздатний".

У той же час Маломуж зазначає, що така гра може погано скінчитися для Лукашенка. У Кремлі можуть вирішити усунути білоруського диктатора і замінити його на іншу ще більш лояльну до РФ людину – наприклад, секретаря Радбезу Білорусі, білоруського міністра оборони, главу КДБ. Саме тому Лукашенко хоч й активно демонструє Путіну свою хворобу, але все ж намагається не перестаратися, каже експерт.

"З одного боку [Лукашенко] хворіє і маніпулює, що він не може брати участь у підготовчих операціях щодо агресії, передаванні ядерної зброї. Він паузу робить. А з іншого боку – він бачить, що якщо буде дуже хворіти, його замінять на генералів, а він буде на тому світі", – підсумував Маломуж.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Дивіться відеоінтерв'ю Главреду, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

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