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Ризик ядерного удару РФ по Україні низький, але НАТО готується до будь-якого сценарію - Столтенберг

19 жовтня 2022, 07:27

Ядерна риторика, що виходить від Москви і особисто диктатора Путіна, "небезпечна і божевільна, тому ці загрози повинні сприйматися серйозно", вважає Столтенберг.

Столтенберг, Путін, ядерна зброя
Столтенберг прокоментував ризики застосування Путіним ядерної зброї/ Фото УНІАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс вважає низькою ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України. При цьому він попередив Кремль про тяжкі наслідки.

За його словами, на даний момент НАТО не бачить жодних змін в ядерному позиціонуванні або готовності Кремля, але продовжує постійний моніторинг, оскільки ядерна риторика, що виходить від Москви і особисто Путіна, "небезпечна і божевільна, тому ці загрози повинні сприйматися серйозно".

"Ризик використання Росією ядерної зброї проти України низький. Але, безумовно, потенційний удар і наслідки такого кроку можуть бути настільки великі, що ми повинні сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до Москви, що будуть важкі наслідки для самої РФ, якщо вони використовують ядерну зброю в Україні", - сказав Столтенберг під час віртуального виступу на Берлінському форумі із зовнішньої політики.

Генсекретар НАТО вважає, що Москва своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників і змусити їх відмовитися від підтримки України. Альянс повинен бути готовий до будь-якого сценарію.

"Ми не можемо дозволити себе залякати або піддатися на шантаж і ядерну риторику. Якщо Путін виграє в Україні, це пошле дуже небезпечне послання всім авторитарним лідерам: мовляв, якщо вони використовують грубу військову силу, порушать міжнародне право, то зможуть досягти своїх цілей. Це зробить нас більш вразливими, а світ – небезпечнішим. Тому ми повинні враховувати всі ризики цього конфлікту, але також те, що ризик, якщо дозволити Путіну перемогти, був би набагато більший", – підкреслив дипломат.

Він відмовився конкретизувати, якою саме може бути відповідь НАТО, якщо Кремль зважиться скористатися ядерною зброєю.

"Це залежить від того, якою буде ця атака, від обставин і контексту. Але ми ніколи не будемо віддавати перевагу потенційному нападнику, інформуючи його, як точно ми маємо намір відповідати. Росіяни знають, що наслідки будуть важкими, і ми повторювали це послання кілька разів протягом минулих тижнів", – пояснив Столтенберг.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоби задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

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