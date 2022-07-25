Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер Раптор

Катер П-275 типу Раптор окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2.
Військовослужбовці Збройних сил України пошкодили російський катер Раптор за допомогою безпілотника Bayraktar.
Про це повідомив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
"Катер П-275 типу Раптор окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних портів РФ", - написав він.
"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - додав Братчук.
Нагадаємо, з початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили вже 15 ворожих кораблів і катерів, у тому числі флагмана Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер Москва.
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Раніше повідомлялося, що у зміїного ЗСУ вдарили по катеру з Балтійського флоту під назвою "Юнармієць Балтики".
На початок війни у складі Чорноморського флоту рф було сім таких катерів. Ймовірно, через це довелося перекидати їх з Балтики.
Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили у Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.
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