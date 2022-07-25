Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер Раптор

Підбитий катер Раптор / t.me/Bratchuk_Sergey

Військовослужбовці Збройних сил України пошкодили російський катер Раптор за допомогою безпілотника Bayraktar.

Про це повідомив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

"Катер П-275 типу Раптор окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних портів РФ", - написав він.

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - додав Братчук.

Нагадаємо, з початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили вже 15 ворожих кораблів і катерів, у тому числі флагмана Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер Москва.

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Раніше повідомлялося, що у зміїного ЗСУ вдарили по катеру з Балтійського флоту під назвою "Юнармієць Балтики".

На початок війни у складі Чорноморського флоту рф було сім таких катерів. Ймовірно, через це довелося перекидати їх з Балтики.

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили у Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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