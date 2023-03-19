Чи призведуть колосальні людські втрати окупантів до заворушень у РФ: експерт здивував прогнозом

В'ятрович підкреслив, що для росіян важливішою є можливість називати себе переможцями, аніж рахувати якісь втрати.

Експерт розповів, чи можуть росіяни влаштувати бунт проти влади / Міноборони РФ

Втрати російських загарбників у війні проти України вже в рази перевищили їхні втрати в афганській та чеченських війнах, але громадяни країни-агресорки мовчать і не висловлюють ніякого протесту. Під час чату на Главреді історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів, де межа терпіння росіян, їхнього рабського духу.

"Важко сказати, де межа терпіння росіян. Важко сказати, чи буде вона обчислюватися певною кількістю загиблих. Не впевнений. Росіяни звикли миритися з величезними втратами. Для них важливішою є можливість називати себе переможцями, аніж рахувати якісь втрати. Колишні пострадянські республіки, особливо Росія, досі не можуть назвати конкретні втрати Радянського Союзу у Другій світовій війні. А це війна, що завершилася багато десятків років тому. Тим не менше, ми не можемо назвати втрат, тому що ці втрати страшні, тому їх увесь час і приховували. А замість них говорили про перемогу", - розповів експерт.

Як зазначив В’ятрович, росіяни – це нація, яка б пішла на таку угоду: байдуже, скільки мільйонів росіян поляже, аби тільки вони перемогли у війні.

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"Не впевнений, що певна кількість убитих росіян стане поштовхом до змін у Росії. Скажу не дуже популярну річ. Коли тривала Афганська війна, серед загиблих було найбільше українців. Тоді українці були бурятами імперії і мовчали. У нас не було якихось протестів, хіба що поодинокі протести, як і в Росії зараз. Були лише окремі люди, готові сказати правду, потрапити до в’язниці або табору, але масштабних протестів не було. Така ситуація зберігалася до кінця 80-х років", - сказав історик.

За його словами, ймовірність того, що росіяни пробудяться, значно менша, ніж те, що було наприкінці 80-х, коли загиблих найбільше було серед українців в Афганській війні.

"Українцям властива ментальна свобода, яка попри знищення і спроби її приспати, врешті прокинулася. Росіяни – це зараз той самій Радянський Союз мінус ті, хто має ментальну свободу, зокрема, українці. Тому потенціал якогось свободолюбства там критично низький. Тому я не вірю, що колосальні людські втрати призведуть до заворушень у Росії. Скоріше подіють якісь загрози їхній території, коли до них буде більше прилітати. Можливо – втрата якихось територій, того ж Криму. Більш імовірно, що це стане спусковим механізмом, ніж просто інформація про втрати. Тим більше, що цю інформацію російська влада успішно приховує. Навіть нинішні 150 тисяч вбитих росіян – це колосальні цифри, але сумніваюся, що багато росіян знають про них", - зазначив В’ятрович.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Втрати Росії на війні в Україні

Нещодавно у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії говорилося, що Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат у війні, але наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни.

"У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, в процентному відношенні до населення в 30 і більше разів вище, ніж в Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення", - повідомили в Міноборони Британії.

Раніше високопоставлений представник НАТО озвучив втрати Росії під Бахмутом. За його словами, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів в ході поточного наступу.

"Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів в день в ході поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення убитих і поранених становить один до трьох", - заявив чиновник, який говорив на умовах анонімності.

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