Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофи

Іранські ЗМІ опублікували нібито останнє фото президента Ібрагіма Раїсі перед катастрофою.

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Аварія вертольота в Ірані / Колаж Главред, фото TASNIMNEWS

Президент Ірану Ібрагім Раїсі, разом з іншими високопосадовцями 19 травня потрапив в авіакатастрофу. Про загибель президента Ірану стало відомо лише вранці 20 травня, після тривалої пошукової операції.

У Тегерані офіційно заявили про загибель Ібрагіма Раїсі.

Як розповідало видання Reuters із посиланням на анонімного іранського чиновника, авіакатастрофа сталася під час повернення з візиту до Азербайджану. Вертоліт перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Після інформації про авіакатастрофу в Ірані припинило регулярні програми державне телебачення, щоб показати "молитви за президента по всій країні".

відео дня

Західні ЗМІ та ЗМІ Ірану опублікували фото, на якому видно, як президент Ірану Ебрагім Раїсі перебуває на борту гелікоптера за кілька миттєвостей до того, як він розбився.

Крім Раїсі загинули й інші чиновники

Згідно з повідомленням Mehr, унаслідок авіакатастрофи загинули:

Ібрагім Раїсі, президент Ірану;

Хосейн Амір Абдоллахіан, глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану;

Малек Рахматі, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану

Мохаммад Алі Але-Хашем, представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан

кілька інших не названих осіб.

ЗМІ Ізраїлю показали фото, начебтог зняте перед авіакатастрофою з презилентом Ірану / Фото: скрін thetimes.co.uk, іранське видання IRINN

Дивіться відео з місця авіакатастрофи з президентом Ірану:

Загинув президент Ірану / скріншот

Авіакатастрофа з президентом Ірану - останні новини

19 травня з'явилося повідомлення, що в горах впав гелікоптер із президентом Ірану. В Ірані одразу організували пошуково-рятувальну операцію, яка ускладнювалася сильним туманом, а також суворими погодними умовами. Загалом брало участь 65 рятувальних загонів.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, які посилалися на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції, у провінції Східний Азербайджан нібито було отримано сигнал гелікоптера і мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Тегеран запросив у Анкари пошуково-рятувальний вертоліт нічного бачення. Туреччина, зі свого боку, додатково направила 32 альпіністів-рятувальників, 6 транспортних засобів, БпЛА Akıncı.

Також допомогти Ірану зголосився і російський диктатор Володимир Путін.

Вже о 6 ранку з'явилася інформація про те, що рятувальники виявили місце падіння вертольота.

Смерть президента також підтвердив віцепрезидент Ірану. Тим часом місцевий уряд готується до екстреного засідання.

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