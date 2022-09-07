"Постачають в Україну металобрухт": Ердоган вибухнув штампами пропаганди Росії

Туреччина підтримує якнайшвидше припинення вогню у війні Росії з Україною - Ердоган / NTV

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "помилковою" позицію Заходу щодо війни Росії проти України і "визнав" військову підтримку Києва, мовляв, постачанням Києву металобрухту. За його словами, західний світ нібито "провокує" сторони, а Москву не можна недооцінювати.

Як повідомляє агентство Анадолу, в середу, 7 вересня, під час спільної пресконференції з президентом Сербії Олександром Вучичем він заявив, що Захід дотримується "помилкової" позиції у війні Москви проти Києва.

Глава турецької держави сказав, що Анкара "дотримується збалансованої політики" щодо України і Росії і підтримує "якнайшвидше припинення вогню".

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Крім того, він звинуватив Захід у нібито провокуванні сторін, а військову підтримку назвав "відправкою металобрухту" Києву.

"Нинішні процеси свідчать про те, що війна не скоро закінчиться... я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни Росії проти України). Тому що в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - вважає Ердоган.

Також Реджеп Ердоган підкреслив, що Росію не можна недооцінювати, а у війни "немає переможців, але дуже багато переможених".

Заяви Туреччини про Україну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у серпні вперше виступив на саміті Кримської платформи. Він заявив, що Анкара ніколи не визнає окупацію і анексію Росією суверенних територій України. Захоплений Кримський півострів він закликав повернути Києву.

Представник турецького президента Ібрагім Калин сказав, що Крим - частина України.

Півострів повинен бути деокупований. Питання повернення Криму має бути основою будь-якої угоди між Києвом та Москвою.

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини з цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яку буде укладено між РФ і Україною", - підкреслив Калин.

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