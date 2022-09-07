"Постачають в Україну металобрухт": Ердоган вибухнув штампами пропаганди Росії

Президент Туреччини Ердоган звинуватив Захід у "провокуванні" Києва та Москви.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "помилковою" позицію Заходу щодо війни Росії проти України і "визнав" військову підтримку Києва, мовляв, постачанням Києву металобрухту. За його словами, західний світ нібито "провокує" сторони, а Москву не можна недооцінювати.
Як повідомляє агентство Анадолу, в середу, 7 вересня, під час спільної пресконференції з президентом Сербії Олександром Вучичем він заявив, що Захід дотримується "помилкової" позиції у війні Москви проти Києва.
Глава турецької держави сказав, що Анкара "дотримується збалансованої політики" щодо України і Росії і підтримує "якнайшвидше припинення вогню".
Крім того, він звинуватив Захід у нібито провокуванні сторін, а військову підтримку назвав "відправкою металобрухту" Києву.
"Нинішні процеси свідчать про те, що війна не скоро закінчиться... я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни Росії проти України). Тому що в наявності дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - вважає Ердоган.
Також Реджеп Ердоган підкреслив, що Росію не можна недооцінювати, а у війни "немає переможців, але дуже багато переможених".
Заяви Туреччини про Україну
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у серпні вперше виступив на саміті Кримської платформи. Він заявив, що Анкара ніколи не визнає окупацію і анексію Росією суверенних територій України. Захоплений Кримський півострів він закликав повернути Києву.
Представник турецького президента Ібрагім Калин сказав, що Крим - частина України.
Півострів повинен бути деокупований. Питання повернення Криму має бути основою будь-якої угоди між Києвом та Москвою.
"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини з цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яку буде укладено між РФ і Україною", - підкреслив Калин.
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