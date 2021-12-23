У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз.

11-річна дівчинка не розмовляла.
У Львові хірурги врятували дівчинку від моторошного болю. Вони провели складну операцію дівчинці із Золочівщини, у якої 7 років не відкривався рот.
11-річна дівчинка страждала від кісткового анкілозу скронево-нижньощелепного суглоба. У неї практично зрослися кістки, пише ZAXID.NET.
Дитина харчувався тільки подрібненою їжею, не міг говорити і постійно страждав від пекельного болю.
Лікарі припускають, що причиною такого стану став недіагностований перелом суглобового відростка нижньої щелепи. Усунути патологію можна було і раніше, але її чомусь не показували лікарям.
Складність операції полягала в тому, що її проводили на ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Тобто, був дуже високий ризик зачепити посудину і спровокувати кровотечу.
На щастя, операція пройшла успішно, і школярка вже проходить реабілітацію.
Нагадаємо, в Індії Бродячий собака врятував кинуту новонароджену дівчинку, яка провела під відкритим небом всю ніч.
Читайте також:
- У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію: серце зупинили на 5 годин
- У Росії 90-річна жінка сама собі зробила операцію, не дочекавшись лікарів
- У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операції
- Унікальна операція: у Львові медики ювелірно зашили серце п'ятирічної дитини