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У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз.

23 грудня 2021, 20:29

11-річна дівчинка не розмовляла.

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Дівчинка не розмовляла / zaxid.net

У Львові хірурги врятували дівчинку від моторошного болю. Вони провели складну операцію дівчинці із Золочівщини, у якої 7 років не відкривався рот.

11-річна дівчинка страждала від кісткового анкілозу скронево-нижньощелепного суглоба. У неї практично зрослися кістки, пише ZAXID.NET.

Дитина харчувався тільки подрібненою їжею, не міг говорити і постійно страждав від пекельного болю.

Лікарі припускають, що причиною такого стану став недіагностований перелом суглобового відростка нижньої щелепи. Усунути патологію можна було і раніше, але її чомусь не показували лікарям.

Складність операції полягала в тому, що її проводили на ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Тобто, був дуже високий ризик зачепити посудину і спровокувати кровотечу.

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На щастя, операція пройшла успішно, і школярка вже проходить реабілітацію.

Нагадаємо, в Індії Бродячий собака врятував кинуту новонароджену дівчинку, яка провела під відкритим небом всю ніч.

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