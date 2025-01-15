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"Політичний піар": Ягун пояснив хитрість заяв Трампа про війну в Україні

Анна Косик
15 січня 2025, 05:03
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Трамп наробив галасу своїми заявами щодо України напередодні інавгурації, однак є важливий нюанс.
'Політичний піар': Ягун пояснив хитрість заяв Трампа про війну в Україні
Всерйоз сприймати усі заяви Трампа можна тільки після його вступу на посаду президента / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказав Ягун:

  • Зараз неможливо об'єктивно оцінити, якою буде політика Трампа
  • Республіканець не вперше виходить з абсурдними заявами
  • Зважати на те, що говорить Трамп треба після його інавгурації

Нещодавно Дональд Трамп зробив декілька неоднозначних заяв щодо закінчення війни в Україні, можливості вступу України в НАТО та майбутньої зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Однак наразі не варто відштовхуватися від цих слів Трампа. Про це в чаті на Главреді розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Не варто звертати увагу на ці слова, адже якщо враховувати абсурдну заяву Трампа про те, що він силою захоплюватиме Панамський канал і приєднуватиме Канаду до США, то сказане про Україну на цьому тлі виглядатиме взагалі несерйозно. Трамп так само казав бозна-що перед 2016 роком, а потім з'ясувалося, що політична система США побудована таким чином, що президент не має всіх важелів і повноважень, щоб приймати рішення самостійно і "махати шашкою"", - пояснив він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тому, як вважає Ягун, до 20 січня, коли Трамп офіційно вступить на пост президента США, 99,9% його заяв будуть не більше, ніж політичним піаром.

Дивіться відео про те, якою може бути політика Трампа щодо Росії та України:

Заяви Трампа і його поплічників в контексті війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.

Щодо завершення війни в Україні Трамп раніше заявляв, що є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і він не може уявити, що диктатор у захваті від того, як усе відбулося.

Напередодні радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волтц вийшов із заявою, що розмова між Путіним і Трамплм може відбутись в "найближчі дні або тижні".

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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