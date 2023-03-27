Піднімає вантаж 1500 кг і летить 900 км/год: Ердоган показав турецький безпілотник з українським двигуном

Дрон працює з українським двигуном від "Мотор Січі". Розробники стверджують, що безпілотник практично непомітний для ворога через малу площу радіолокації.

Ердоган показав турецький безпілотник з українським двигуном/ Twitter Ердоган, скрін YouTube-канал Ulusal Kanal

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто показав реактивний надзвуковий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma ("Червоне яблуко"), у якому встановлений український двигун від "Мотор Січ".

Лідер Туреччини розмістив на своїй сторінці у Twitter фото, де він стоїть на фоні цього безпілотника. Ердоган не підписував знімок, лише обмежився символом прапора Туреччини.

Варто зазначити, що проєкт цього безпілотника було оприлюднено у 2021 році, а свій перший політ дрон здійснив у грудні 2022 року.

відео дня

Що відомо про безпілотник Bayraktar Kizilelma

Реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma має вантажопідйомність приблизно 1500 кг. Його максимально допустима злітна вага становить майже 6 тисяч кг. Такий дрон може розганятися до швидкості 900 кілометрів за годину, а його робоча висота становить 10 668 метрів.

Проєкт цього безпілотника оприлюднили 4 квітня 2021 року. Перший тестовий політ відбувся 3 грудня 2022 року, другий політ – 23 січня 2023 року.

Ще одними перевагами дрона, як стверджують розробники, є його практична непомітність для ворога через малу площу радіолокації. Також зазначається, що він може здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а для злітання йому достатньо короткої дистанції.

Українські безпілотники

У жовтні 2022 року благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Так, запустився новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві".

Тоді повідомлялося, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції". В Укроборонпромі повідомляли, що дальність польоту такого безпілотника складає 1000 км, а вага бойової частини – 75 кг.

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров заявляв, що Сполучені Штати Америки поставляють Україні безпілотники, які схожі на іранські дрони-камікадзе. Тож ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів. Крім того, захисники можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві.

Читайте також: