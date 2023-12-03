'Пережити українців': голова Пентагону назвав велику помилку диктатора Росії

Ллойд заявив, що влада США повинна постійно нагадувати та пояснювати своїм громадянам важливість підтримки України.

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У Пентагоні розповіли про помилку Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Голова Пентагону Ллойд Остін розповів, що російський диктатор Путін впевнений, що попри міжнародну ізоляцію він зможе пережити Україну та її західних партнерів, але він помиляється.

"Зараз, попри свою ізоляцію, Путін вважає, що він може пережити українців. Але він помиляється. Зараз Путін також думає, що він може пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі згасне, а наша демократія просто відволічеться. Але вкотре Путін помиляється", - заявив Остін, передає Міноборони США.

Він заявив, тло влада Сполучених Штатів повинна постійно пояснювати своїм громадянам важливість підтримки України.

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Нагадаємо, що США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB. Україні доведеться почекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію реактивних бомб GLSDB.

Спікер Джонсон стає прихильником допомоги США Україні. Доля пропозиції про допомогу на 60 мільярдів багато в чому залежить від позиції Майка Джонсона, пише WSJ.

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